Laffite Capital lance un fonds ISR baptisé Laffitte ESG Dividend Interview de David Lenfant, associé fondateur

Le hedge fund français Laffitte Capital Management, spécialisé dans les stratégies d’arbitrage, vient de lancer un fonds ISR baptisé Laffitte ESG DividendNous avons créé ce fonds pour répondre à la demande de plus en plus forte de nos clients d'intégrer une approche ISR à nos expertises – en l'occurrence les dividendes - dans des fonds directionnels.Ce fonds " long only " cible les sociétés qui versent un dividende pérenne leur permettant de surperformer sur le long terme l'indice de référence MSCI Standard Europe (dividendes réinvestis). Il privilégie les sociétés les plus responsables de leur secteur d'un point de vue Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG). Des analyses financière et extra-financière (ESG) sont utilisées pour construire et gérer un portefeuille diversifié dont l'objectif est de battre son benchmark en performance et en score ESG.En s'appuyant sur une base de données d'un spécialiste mondial de la recherche ESG, nous sélectionnons des valeurs dont le couple politique de dividendes/approche ESG leur permet d'être performantes et plus résilientes en cas de baisse des marchés. L'idée n'est pas forcément d'investir dans des entreprises qui offrent des rendements très élevés, car l'histoire montre qu'offrir un fort rendement n'est jamais tenable sur le long terme. En complément, les gérants nouent des contacts avec les sociétés présélectionnées afin d'identifier précisément leurs démarches ISR en particulier au regard de leur politique de dividendes. Nos recherches ont démontré que notre fonds réagissait mieux que son indice en phase de baisse et le surperformait de 2% à 3% dans ce type de marché.