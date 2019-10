Laffitte Gestion Privée accélère son développement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un marché qui connait de nombreuses mutations liées à des contraintes réglementaires alourdies, Laffitte Gestion Privée, l'entité du groupe Laffitte Capital dédiée à la gestion de patrimoine, connait un fort développement." Notre indépendance permet d'offrir à notre clientèle toute la palette des services développés au sein d'une banque privée traditionnelle mais en architecture totalement ouverte. Notre mission s'articule autour d'une analyse approfondie de la situation patrimoniale, civile et fiscale de notre client avec une vision à 360 degrés afin de lui conseiller la meilleure solution en totale transparence " explique Eric Robbe, associé fondateur.Cette structure s'appuie notamment sur l'expertise financière de la société de gestion du groupe – Laffite Capital Management – reconnue pour son expertise en gestion de performance absolue, une des solutions pour générer de la performance dans un contexte de rendements de plus en plus faibles.