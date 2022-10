Lagarde (BCE)-Les hausses de taux sont l'instrument le plus approprié

WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Le relèvement des taux d'intérêt reste l'outil de politique monétaire le plus approprié pour lutter contre l'inflation même si le débat sur la réduction du bilan de la Banque centrale européenne (BCE) a commencé, a déclaré mercredi Christine Lagarde, la présidente de l'institution.

"Le taux d'intérêt traditionnel (...), dans les circonstances actuelles, est le plus efficace, le plus approprié et, sur la base de l'évaluation de la proportionnalité à laquelle nous procédons pour choisir dans notre boîte à outils, il est celui qui fonctionne le mieux", a-t-elle dit lors d'un colloque organisé par l'Institute of International Finance (IIF) à Washington. (Reportage Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)