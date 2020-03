Lagarde prête à augmenter encore les achats d'actifs de la BCE

"Nous sommes totalement prêts à augmenter la taille de nos programmes d'achats d'actifs et à ajuster leur composition, autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire", a-t-elle écrit dans une tribune publiée par le Financial Times.

"Nous allons étudier toutes les options et toutes les possibilités afin de soutenir l'économie pendant ce choc", a-t-elle ajouté.

Mercredi soir, après une réunion exceptionnelle de son Conseil des gouverneurs, la BCE a annoncé le lancement d'un nouveau programme d'achats d'actifs de 750 milliards d'euros afin de tenter d'apaiser les tensions sur les marchés financiers, qui avaient ravivé les craintes d'une dislocation de la zone euro.

(Marc Angrand)