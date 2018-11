Lagardère Travel Retail a finalisé l’acquisition de Hojeij Branded Foods (HBF), un leader de la Restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord

Regulatory News:

Lagardere SCA (Paris:MMB) :

Lagardère Travel Retail annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Hojeij Branded Foods (et sa filiale Vino Volo), un leader de la Restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord.

Annoncée le 15 août, cette acquisition s’inscrit dans l’ambition de Lagardère Travel Retail de renforcer sa position de leader du segment Restauration en aéroport dans la région nord-américaine. L’intégration de HBF et des activités de Vino Volo permettra de créer le numéro trois sur le marché nord-américain du Travel Retail et de la Restauration, avec un chiffre d’affaires annuel total supérieur à 1,1 milliard de dollars.

Grâce à la complémentarité de la présence géographique et des concepts des deux entreprises, cette transaction produira des synergies commerciales et financières sur le marché nord-américain qui offre des perspectives de croissance attrayantes.

Les activités existantes de Restauration des deux organisations seront regroupées pour créer la nouvelle division « Dining » de Paradies Lagardère. Cette division offrira des services de restauration uniques dans 42 aéroports et comptera environ 100 marques partenaires et concepts propres, allant du café à la restauration rapide et traditionnelle. La nouvelle activité devrait dégager un chiffre d’affaires annuel supérieur à 350 millions de dollars dans le segment de la Restauration en 2019.

L’intégration des deux activités de Restauration aura lieu sans délai et sera menée par Gregg Paradies, Président-Directeur Général de Paradies Lagardère. Regynald G. Washington dirigera la nouvelle division « Dining ».

HBF devrait être consolidé dans les états financiers de Lagardère à compter du 1er décembre 2018. Le chiffre d’affaires de HBF pour 2018 devrait s’élever entre 240 et 250 millions de dollars avec un Résop de 10 % environ.

Cette acquisition a été valorisée à 330 millions de dollars1, sur une base de trésorerie et de dette nulle. Le montant des synergies récurrentes attendues s'élèverait à environ 10 millions de dollars par an à compter de la quatrième année suivant l’acquisition.

Cette transaction créatrice de valeur constitue une étape importante de la stratégie de croissance mondiale de Lagardère Travel Retail, qui va devenir l’un des premiers opérateurs dans le domaine de la Restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord.

***

Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, la production, la diffusion et la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.

Il se structure autour de quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse, Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com

1 Sur une base de trésorerie et de dette nulle, nette de la part des partenaires dans les joint-ventures opérationnels (programmes ACDBE) estimée à 16% sur la période du business plan.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181120005551/fr/