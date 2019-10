Lagardère a placé une émission obligataire de 500 M à 7 ans

Regulatory News:

Lagardère (Paris:MMB) a placé aujourd’hui une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 7 ans, soit octobre 2026.

Le coupon annuel est de 2,125 %.

Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d’allonger la maturité moyenne de son endettement et de maintenir sa liquidité.

Crédit Agricole CIB est coordinateur global de cette opération, avec BNP Paribas, Santander, Société Générale, Citi, Mizuho Securities en tant que teneurs de livres.

Jusqu’à une époque récente, le groupe Lagardère était composé de quatre branches d’activités : Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail, Lagardère Sports and Entertainment et Lagardère Active.

Courant 2018, le Groupe a amorcé un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

