Lagardère dépose plainte pour délit d’initié

Suite aux informations parues ce jour dans le journal Les Échos, le groupe Lagardère (Paris:MMB) confirme avoir déposé plainte contre X, le 7 juin 2018, auprès du parquet national financier du chef de délit d’initié, et de tous délits connexes, après la découverte de mouvements suspects constatés sur son titre à l'occasion de l'Assemblée Générale des actionnaires du 3 mai 2018.

Le groupe Lagardère a d’ores et déjà engagé et engagera toutes les procédures utiles à l’effet d’obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices.

