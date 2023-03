Les Nigérians retourneront aux urnes samedi pour élire les gouverneurs des États du pays, deux semaines après une élection présidentielle contestée, avec en ligne de mire la course à la direction de Lagos, le cœur économique du pays et l'État le plus riche.

L'élection concerne 28 des 36 gouverneurs du pays, qui comptent parmi les hommes politiques les plus influents du Nigeria, la plus grande économie d'Afrique et le plus grand producteur de pétrole.

Certains États, comme Lagos, contrôlent des budgets plus importants que ceux de petites nations.

Bola Tinubu, du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 39 % des voix. Mais il a perdu dans son État d'origine, Lagos, face au candidat de l'opposition Peter Obi, du parti travailliste, qui vise à contrarier à nouveau l'APC dans cet État.

Lagos est important pour M. Tinubu, car c'est là qu'il a construit sa puissance politique et financière, en exerçant deux mandats de gouverneur jusqu'en 2007 et en jouant un rôle clé dans la sélection de tous ses successeurs depuis lors. Perdre Lagos pourrait éroder l'influence de M. Tinubu dans cet État de plus de 20 millions d'habitants.

"Cela enverra un grand signal de vulnérabilité politique si la première course de l'État de Lagos que l'APC perd est celle où Tinubu est président élu", a déclaré Ikemesit Effiong, responsable de la recherche au sein de la société de conseil en sécurité SBM Intelligence.

"Il est sans précédent que le parti d'un président nigérian en exercice ne contrôle pas son État d'origine. M. Tinubu, par l'intermédiaire de l'APC et des partis qui l'ont précédé, a toujours été en charge de la politique de Lagos.

Lagos est le centre commercial de la plus grande économie d'Afrique, possède un secteur technologique florissant, génère le plus de revenus au Nigeria et possède le plus grand port en eau profonde du continent. C'est également là que l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, construit un complexe de raffinage du pétrole de plusieurs milliards de dollars.

Porté par la performance de M. Obi à Lagos, Gbadebo Rhodes-Vivour, architecte et militant politique du parti travailliste, se battra contre le gouverneur sortant de l'APC, Babajide Sanwo-Olu, qui est dans les rangs du gouvernement de l'État de Lagos depuis deux décennies.

LA COMMISSION ÉLECTORALE CRITIQUÉE

L'APC a des gouverneurs en exercice dans 21 États, tandis que le People's Democratic Party (PDP), principal parti d'opposition, en a 14. Le parti travailliste vise à remporter ses premiers postes de gouverneur au cours de ce cycle.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) fera l'objet d'un examen minutieux après sa gestion du scrutin du 25 février.

Les observateurs de l'Union européenne, du Commonwealth et d'autres organismes ont signalé une série de problèmes, notamment des défaillances dans les systèmes conçus pour empêcher la manipulation des votes, et ont critiqué l'INEC pour sa mauvaise planification et les retards dans le déroulement du scrutin. Ils ont également critiqué l'INEC pour sa mauvaise planification et les retards dans le déroulement du scrutin, mais n'ont pas allégué de fraude.

La Commission a déclaré qu'elle utiliserait des machines électroniques pour envoyer les résultats sur un portail public peu de temps après le vote, ce qu'elle avait promis mais qu'elle a eu du mal à faire le mois dernier.

La course dans le nord-est de l'Adamawa, l'État d'origine du leader du PDP, Atiku Abubakar, est également suivie de près. La candidate de l'APC a des chances de l'emporter et de devenir la première femme gouverneur élue au Nigeria, selon certains sondages.

Les électeurs choisiront également les membres de la chambre d'assemblée de l'État.