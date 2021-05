Laillet Bordier-Acer Finance et le groupe Colombus ont lancé le fonds Columbus REIM 21/05/2021 | 16:59 Envoyer par e-mail :

Laillet Bordier -Acer Finance et le groupe Colombus ont lancé la SLP Columbus REIM, un fonds professionnel spécialisé qui finance principalement des opérations de marchand de biens sur des bureaux et commerces à Paris et en première couronne. Ce fonds est une société de libre partenariat (SLP) gérée par Laillet Bordier -Acer Finance, gérant agréé AIFM. Le sourcing des dossiers ainsi que l'asset et property management des actifs en portefeuille sont assurés par le Groupe Colombus et ses filiales.



"Le modèle classique d'investissement immobilier qui réside dans la détention des actifs sur le long terme et la perception de loyers n'est plus suffisant. Il est nécessaire dans l'intérêt de l'investisseur de rééquilibrer le couple rendement/risque à travers le financement d'activités de restructuration et de développement d'actifs immobiliers tertiaires.Et nous sommes convaincus que les fonds de private equity immobilier, tels que la SLP, sont les véhicules tout terrain qui permettent d'offrir ce type de solutions sur mesure", déclare Arnaud Monnet, directeur du pôle gestion immobilière de Laillet Bordier -Acer Finance.





