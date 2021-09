Lancement d’Alphacap, une fintech dédiée aux investissements non cotés 16/09/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Baptiste Saint-Martin et Souleymane-Jean Galadima, deux anciens directeurs de Mata Capital lancent Alphacap. Alphacap propose des véhicules d'investissement accessibles à partir de 500 euros tels des fonds immobiliers (SCPI, OPCI, supports immobiliers en unité de compte), d'infrastructure, de Private Equity (FCPR, FPCI, FPS) ou de dette privée.



"Tous les fonds, contrats d'assurance vie et plans épargne retraite proposés sur la plateforme ont été rigoureusement sélectionnés par le comité d'investissement d'Alphacap. Et, pour les épargnants soucieux de donner du sens à leur épargne, il est également possible d'investir dans des actifs réels ou en contribuant à la relance économique via nos fonds labélisés “Label Relance”", a précisé la nouvelle société.



Son objectif est d'atteindre les 30 millions d'euros d'encours conseillés d'ici la fin de l'année.







