Lancement d'EasyBuziness, une plateforme de structuration et de suivi de portefeuilles de fonds

Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgard Bornet ont lancé officiellement EasyBuziness, une plateforme 100% digitale, innovante, et pédagogique à destination des professionnels du patrimoine (CGP, courtiers, family offices, banquiers privés, et institutionnels) pour évaluer, restructurer, optimiser, suivre et contrôler les portefeuilles des investisseurs en respectant l'esprit du régulateur. "" La fintech est le fruit de plus de 3 ans de développement algorithmique par des experts des sujets financiers et d'un 1 an de test concluant auprès des professionnels du patrimoine et institutionnels ", expliquent les 3 associés." La plateforme analyse et note plus de 140 000 parts de fonds accessibles en Europe, libellés en 25 devises et gérés par plus de 1000 sociétés de gestion dans plus de 50 juridictions différentes ", poursuivent-ils." Utilisées pour des investisseurs internationaux, les analyses peuvent être faites pour des portefeuilles en EUR, USD, CHF et GBP. Les solutions technologiques utilisées et un serveur dédié chez un hébergeur professionnel garantissent à nos clients une disponibilité maximale 7j/7 " concluent-ils.