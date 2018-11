Lancement de l'Alliance For Open ChatBot

Une alliance pour rendre compatibles les chatbots dans les entreprises : conception et développement d'un framework "open source"

Et si les chatbots communiquaient entre eux pour mieux servir leurs utilisateurs ?

Kynapse , Do you Dream Up , Kwalys , SynapseDéveloppement et Living Actor , acteurs leaders dans la mise en place de solutions de chatbots, fondent l' Alliance For Open Chatbot . L'objectif de cette association est d'aboutir à une standardisation d'une interface "open source" pour faire communiquer des chatbots entre eux alors qu'ils sont conçus par des éditeurs différents.

De plus en plus de chatbots . incompatibles

Depuis plusieurs années, les agents conversationnels, ou "chatbots", provoquent un véritable engouement dans les entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à les adopter. Pour répondre à cette demande, de multiples acteurs proposent aujourd'hui leur solution.

Cette pluralité d'offres induit un écosystème hétérogène où chaque agent conversationnel est développé à partir de technologies souvent différentes pour couvrir des besoins spécifiques.

Pourtant, à l'usage, on remarque que plusieurs projets peuvent émerger au sein d'une même entreprise, nécessitant la mise en place de plusieurs chatbots. Or, aujourd'hui, ils ne sont pas compatibles et doncincapables d'interagir entre eux pour apporter la meilleure réponse à leurs utilisateurs.

Un metabot pour orchestrer les chatbots

Forts de ce constat des leaders du marché des chatbots, éditeurs et grands groupes industriels dans les télécoms et les transports, décident d'unir leurs compétences et leur savoir-faire pour proposer une solution simple : préserver la diversité des chatbots tout en offrant la capacité de les organiser en écosystème capable de répondre aux questions des utilisateurs indépendamment des usages initiaux attribués à chacun d'eux.

"Notre conviction est d'apporter une réponse au casse-tête actuel des entreprises qui doivent déployer de nouveaux agents conversationnels mais qui ne souhaitent pas tout reprendre à zéro pour chacun d'eux. Par exemple, si on a un chatbot qui est capable de répondre aux questions sur l'entreprise, cette connaissance doit bénéficier à tous les autres. Depuis plus de 10 mois nous travaillons sur ce projet pour fédérer les initiatives et apporter une solution simple et open source."

Les membres fondateurs.

Les travaux de l'alliance consistent à concevoir un"metabot" capable d'orchestrer plusieurs chatbots et de rédiger une recommandation sur les interfaces (API) à implémenter par les éditeurs pour les utiliser. Ce standard permet ainsi aux différents agents conversationnels interconnectés de s'échanger des données et de profiter des fonctionnalités de leurs pairs, pour une meilleure intelligence collective. Les travaux sont publiés en "open source" pour une utilisation collaborative et gratuite par le plus grand nombre.

L'ambition de l'Alliance est de porter cette initiative au niveau européen et international.

L'Alliance For Open Chatbot

L'Alliance For Open ChatBot repose sur une association (Loi 1901) présidée par Katya Lainé, CEO de Kwalys.