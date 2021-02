Lancement de l'IFFO, une fédération internationale de family office

L'AFFO (Association Française du Family Office) et l'AIFO (Associazione Italiana Family Officer) annoncent le lancement de l'IFFO - International Federation of Family Office, une fédération internationale regroupant les associations nationales de family office de tous les pays, afin de contribuer au développement à l'international des activités de Family Office.



L'objectif est de fédérer les associations professionnelles afin de donner un cadre pour privilégier les échanges et les partages entre elles et pour connaître et comprendre comment le métier de Family Office est exercé dans chaque pays.



Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l'IFFO et de l'AFFO: " Dans ce contexte actuel, les transmissions d'entreprises ou holding familiales sont plus fréquentes, et mettent en lumière la volonté des descendants de préserver et de pérenniser les actifs hérités. L'IFFO aura donc pour mission de faciliter et d'organiser à l'international les rapports des professionnels concernés par les activités de Family Office, et de conduire les relations avec les professions connexes ou voisines le tout dans l'intérêt des familles. Cette évolution devrait mieux accompagner les familles entrepreneuriales dans leur développement ".