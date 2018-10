Communiqué de presse



Lancement de l'offre IR 2018 de Vatel Capital



Paris, le 3 octobre 2018 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le lancement de son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l'équipe affiche une forte expertise et d'excellentes performances historiques.

Les différents supports d'investissements proposés par Vatel Capital dans le cadre de sa campagne IR ont pour sous-jacents des actifs solides (PME innovantes et rentables, fleurons de l'économie corse, économie ultramarine, ressources naturelles…) :



FCPI Dividendes Plus n°7

Ce FCPI a pour objectif d'être investi à hauteur d'au moins 70 % de son actif (le « Quota minimum) dans des petites et moyennes entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes. Ce taux pourra être porté à 100 % (le « Quota maximum ») en cas de parution du décret visé à l'article II de l'article 74 de la loi de finances 2018, afin notamment d'optimiser la réduction d'impôt sur le revenu dont pourraient bénéficier les souscripteurs. Dans le cas contraire, le Fonds respectera le Quota Minimum. Parmi les secteurs d'activité susceptibles d'être privilégiés, on peut citer l'industrie innovante (énergie, secteur naval, matériaux), la santé et le numérique ;

La souscription au FCPI Dividendes Plus n°7 donne lieu à une réduction d'impôt sur le revenu de 18% en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage de 6 ans maximum, soit au plus tard le 31 décembre 2024. Le taux de réduction pourra être porté à 25% en cas de parution du décret visé à l'article II de l'article 74 de la loi de finances 2018. Et cela dans la limte dans la limite d'un montant soucrit de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 euros pour un couple.



Code ISIN FR0013353604

Société de gestion Vatel Capital SAS (Agrément GP-08000044)

Dépositaire Oddo BHF SCA

Zone géographique France

Durée de vie du fonds 6 ans, soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024

Valeur de la part 100 €, hors droits d'entrée

Souscription minimale 1 000 €, soit 10 parts (hors droits d'entrée)

Valorisation Semestrielle, le 31 mars et le 30 septembre de chaque année

Droits d'entrée 5 % maximum

Durée de blocage des parts Jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard

Les quatre premiers FCPI totalement remboursés par Vatel Capital ont tous affiché une performance positive, hors avantage fiscal.

NB : Les performances enregistrées par les FCPI précédents ne présument pas des performances futures des entreprises investies par le fonds FCPI Dividende Plus n°7 ni de sa propre performance.



Le FIP Corse Kallisté Capital n°11

L'objet principale de ce FIP est d'investir à hauteur de 70 % (minimum) dans une quinzaine de PME familiales corses, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de transmission, pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 M€. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse : santé/dépendance, énergies renouvelables, tourisme, services aux entreprises, et agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans près de 70 PME corses.

La soucription au FIP Corse Kallisté Capital n°11 ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu équivalent à 38 % de l'investissement en contrepartie d'un risque de perte en capital et dans la limite d'une réduction d'impôt potentielle maximum de 4 560 euros pour un célibataire et de 9 120 euros pour un couple (dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros).

Code ISIN FR0013351970 Société de gestion Vatel Capital SAS (Agrément GP-08000044) Dépositaire Société Générale Zone géographique Corse Durée de vie du fonds Blocage des avoirs de 7 ans, prorogeable deux fois un an, sauf dans les cas de dissolution anticipée prévus à l'article 28 du Règlement, soit au plus tard le 31 décembre 2027 sur décision de la société de gestion Valeur de la part de la part A 100 €, hors droits d'entrée Souscription minimale 1 000 €, soit 10 parts (hors droits d'entrée) Valorisation Semestrielle le 31 mai et le 30 novembre de chaque année Droits d'entrée 5 % maximum Durée de blocage des parts Jusqu'au 31 décembre 2025 (et au 31 décembre 2027 maximum sur décision de la société de gestion)

Le FIP DOM Mascarin Capital n°2

Le fonds s'appuie sur un vaste réseau de plus de 30.000 TPE et PME basées dans les DOM, et l'expertise sectorielle de Vatel Capital pour financer des projets de développement dans les secteurs de l'agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables et les services aux entreprises.

Ce FIP bénéficie des mêmes avantages que les FIP corses et avec lesquels il peut être cumulé. La souscription donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu équivalent à 38 % de l'investissement en contrepartie d'un risque de perte en capital et dans la limite de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 euros pour un couple, soit une réduction d'impôts potentielle maximum de 4 560 euros pour un célibataire et de 9 120 euros pour un couple (dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros).

Code ISIN FR0013351988 Société de gestion Vatel Capital SAS (Agrément GP-08000044) Dépositaire Oddo BHF SCA Zone géographique Départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Durée de vie du fonds Blocage des avoirs de 7 ans, prorogeable deux fois un an, sauf dans les cas de dissolution anticipée prévus à l'article 28 du Règlement, soit au plus tard le 31 décembre 2027 sur décision de la société de gestion Valeur de la part de la part A 100 €, hors droits d'entrée Souscription minimale 1 000 €, soit 10 parts (hors droits d'entrée) Valorisation Semestrielle le 31 mai et le 30 novembre de chaque année Droits d'entrée 5 % maximum Durée de blocage des parts Jusqu'au 31 décembre 2025 (et au 31 décembre 2027 maximum sur décision de la société de gestion)

L'investissement direct dans les terres agricoles et les forêts

Au travers de deux sociétés dédiées, les souscripteurs peuvent investir aux côtés d'agriculteurs dans des terres agricoles (céréalières, viticoles…) et dans des forêts en exploitation.

Réduction d'impôt sur le revenu équivalent à 18 % de l'investissement dans la limite de 50 000 euros pour un célibataire et de 100 000 euros pour un couple, soit une réduction d'impôts potentielle maximum de 9 000 euros pour un célibataire et de 18 000 euros pour un couple (dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros, le solde étant reportable).

Risque en capital et risque d'illiquidité





A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible, rebaptisé depuis Vatel Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : http://www.vatelcapital.com/





