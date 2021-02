Lancement de la 2e promotion de l'Accélérateur Agroalimentaire par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et Bpifrance

Pour la deuxième année consécutive, une nouvelle promotion de 22 PME a été désignée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et Bpifrance pour intégrer l'Accélérateur agroalimentaire, un programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur agroalimentaire français. Celles-ci bénéficieront d'un accompagnement « sur-mesure » pendant deux ans. Créé dans le cadre du volet agricole du Grand plan d'investissement (GPI), l'Accélérateur Agroalimentaire a pour ambition d'accroître leur compétitivité et de les aider à relever les défis de demain.

Cette nouvelle promotion de l'Accélérateur Agroalimentaire se compose de 22 PME de la 1re et 2e transformation (voir liste en fin de communiqué). Réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 8 et 100 millions d'euros, elles emploient chacune entre 50 à 250 salariés. Cette nouvelle promotion pourra bénéficier d'un programme qui a fait ses preuves l'an passé - en 2019, 19 PME du secteur agroalimentaire ont bénéficié du programme.

Le parcours se décline sur 24 mois avec les trois piliers suivants :

le conseil via la réalisation d'un diagnostic d'entrée « 360°» afin d'identifier les leviers de croissance et l'accès à deux modules complémentaires de conseil dédiés, au choix ;

via la réalisation d'un diagnostic d'entrée « 360°» afin d'identifier les leviers de croissance et l'accès à deux modules complémentaires de conseil dédiés, au choix ; la formation grâce à 8 séminaires et à des rencontres filières organisées en partenariat avec l'EMLyon Business School et Agreenium ;

grâce à 8 séminaires et à des rencontres filières organisées en partenariat avec l'EMLyon Business School et Agreenium ; la mise en réseau avec des acteurs reconnus de la filière agroalimentaire et l'intégration à la communauté nationale des Accélérés Bpifrance et Bpifrance Excellence.

À terme, l'objectif est d'armer ces entreprises face aux enjeux actuels de la filière comme la stratégie de distribution, la transformation digitale, la responsabilité sociétale des entreprises et l'internationalisation.

La France compte près de 15 500 entreprises agroalimentaires, dont 98% sont des TPE-PME. Elles emploient plus de 430 000 salariés et réalisent 198 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour gagner en compétitivité, les PME doivent investir et innover tout en répondant aux attentes des consommateurs de plus en plus exigeants. L'Accélérateur Agroalimentaire constitue l'un des moyens d'y parvenir en formant et en soutenant les entreprises de la transformation alimentaire.

« Les PME de l'agroalimentaire ont un rôle essentiel à jouer pour relancer notre pays après la crise que nous traversons. En pleine crise sanitaire, leur désir d'entreprendre et d'apprendre nous démontre toute l'ingéniosité et la détermination de notre chaîne alimentaire. Les vingt-deux entreprises sélectionnées, que je félicite, en sont le reflet. Nous pouvons nous réjouir de voir tant d'entreprises pleines d'avenir ! »déclare Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

« Forts du succès de la première promotion de l'Accélérateur dédié aux PME agroalimentaires, nous sommes ravis de poursuivre notre engagement, aux côtés du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en faveur de la croissance des entreprises du secteur »déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l'Accompagnement chez Bpifrance. « Accompagner et soutenir les PME françaises de la transformation alimentaire dans leur ambition de développement constitue un enjeu majeur de valorisation des savoir-faire français à la fois sur le territoire et à l'international. »

