Lancement de la Bibliothèque numérique de la statistique publique, bibliothèque numérique de l'Insee, en partenariat avec la BnF

Ce 21 septembre 2021 est lancée la Bibliothèque numérique de la statistique publique (BNSP), bibliothèque numérique administrée par l'Insee, qui vient rejoindre la communauté « Gallica marque blanche », dispositif proposé par la Bibliothèque nationale de France. Ce dispositif de coopération numérique permet de partager les savoir-faire et l'expertise technique de la BnF avec ses partenaires, afin de mieux valoriser leurs collections en ligne. Au-delà d'une bibliothèque numérique, cette coopération marque un rapprochement pérenne entre les deux institutions, pour organiser et diffuser une information fiable, produite par l'Etat, à disposition de tous, bénéficiant des standards, des normes et des opportunités techniques les plus récentes. Plus de 38 000 documents produits par l'Insee et ses partenaires, du XIXe siècle à nos jours, sont accessibles à tous : chercheurs, professionnels ou encore curieux. La BNSP est par ailleurs enrichie de documents issus de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, qui compte à ce jour 8 millions de documents. Cette collaboration interinstitutionnelle donne en outre l'opportunité de réunir, au sein d'une même bibliothèque numérique, les ressources de la BnF et de l'Insee et ses partenaires.

La Bibliothèque numérique de la statistique publique, des données statistiques au service des citoyens

La Bibliothèque numérique de la statistique publique, administrée par l'Insee, a pour objectif de collecter, conserver et mettre à disposition l'ensemble des publications du service statistique public, constitué de l'Insee et de ses partenaires. Elle publie des données officielles et des études qui alimentent le débat public sur la santé, l'emploi, l'agriculture, l'éducation, etc. selon différentes échelles territoriales en France. Elle contribue également aux statistiques européennes et internationales.

La Bibliothèque numérique de la statistique publique rassemble des collections complètes, en récupérant les dernières publications mises à disposition sur les sites de ses partenaires et en numérisant les plus anciennes, afin de proposer de larges collections sur de longues périodes.

La BNSP : plus de 38 000 documents consultables en ligne

La BNSP compte aujourd'hui plus de 38 000 documents, du XIXe siècle à nos jours, et regroupe les collections nationales et régionales du service statistique public (SSP), c'est-à-dire l'Insee et les services statistiques ministériels (SSM), et du Cnis (Conseil national de l'information statistique). Par ailleurs, la BNSP donne accès aux collections conservées à la Bibliothèque de l'Insee Alain Desrosières, aujourd'hui numérisées, ainsi qu'à de nombreux ouvrages de la Bibliothèque nationale de France et ses partenaires, qui viennent compléter les collections de la BNSP.

Le service statistique public publie sur de très nombreuses thématiques, spécifiques ou communes aux différents partenaires. Les collections disponibles dans la BNSP pourront être explorées par zone géographique, par période ou encore par thématique telles que « population et société », « transition écologique », « Covid-19 », « inégalités et discriminations », « recensements », « économie », etc.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

L'Institut national de la statistique et études économiques collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises. Pour mener à bien ses travaux, il réalise notamment de grandes enquêtes auprès des ménages et des entreprises et mobilise des sources administratives.

Disponibles en libre accès, les travaux de l'Insee sont utilisés par les pouvoirs publics, les administrations, les partenaires sociaux, les entreprises, les chercheurs, les enseignants, les journalistes et les particuliers. L'institut coordonne les travaux du service statistique public composé des services statistiques ministériels (SSM) qui réalisent les opérations statistiques dans leur domaine de compétence.

L'Insee a été créé par la loi de finances du 27 avril 1946 (art. 32 et 33) qui lui garantit l'indépendance professionnelle dans la réalisation de ses différentes missions. En avril 2021, l'Insee a fêté ses 75 ans.

Un partenariat interinstitutionnel

Fruit du partenariat entre la BnF et l'Insee, la BNSP est la quatorzième bibliothèque numérique réalisée dans le cadre du programme « Gallica marque blanche ». Les réalisations de bibliothèques numériques en marque blanche permettent de mutualiser, entre institutions publiques, l'infrastructure d'une bibliothèque numérique, sur la base de la technologie proposée par Gallica. Le site bénéficie ainsi de l'infrastructure et des fonctionnalités de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, tout en déployant sa propre identité graphique et ses axes d'éditorialisation. Cela permet à la fois une mutualisation des investissements techniques et informatiques réalisés par la BnF et la constitution d'une collection numérique nationale. Les publications de l'Insee et de ses partenaires viennent enrichir les 8 millions de documents réunis sur Gallica. Réciproquement, les fonds de l'Insee et de ses partenaires seront complétés dans la BNSP par les documents issus de Gallica pour une diffusion toujours plus large du patrimoine.

Le dispositif « Gallica marque blanche » de la BnF

Outre la Bibliothèque numérique de la statistique publique, treize bibliothèques numériques ont déjà été réalisées grâce au dispositif « Gallica marque blanche » dont une en accès réservé pour des documents sous droit et treize accessibles en ligne. Six autres sont en construction et seront ouvertes au public ces prochains mois.

