Lancement de la plateforme SecureImmo

L'éditeur Ctoutvert lance la commercialisation de SecureImmo|SI, une plateforme de gestion et de commercialisation dédiée à la location saisonnière à destination des agents immobiliers. Cette plateforme nouvelle génération, qui a nécessité plus de 4260 jours hommes de développement sur les 16 derniers mois, est aujourd'hui en production.

Disponible en mode SaaS et développée dans les dernières technologies Microsoft C# .NetCore, la plateforme SecureImmo|SI comprend une interface de gestion et d'administration pour les réseaux d'agences et pour les agences individuelles, une web-application de conciergerie, un module de gestion comptable, une web-application pour les propriétaires, une interface de distribution OTA (On line Travel Agencies) ou Institutions (Offices de tourisme, etc) et des partenariats marketing exclusifs à suivre.

Flexible, la plateforme SecureImmo s'articule autour de nombreux modules complémentaires : un outil de vente en ligne sur mesure performant et sécurisé, un outil de prise de réservations en agence, des échanges automatiques d'emails avec le propriétaire (mandat, loyer, etc) ou avec le locataire (proposition de séjour, confirmation de réservation, etc).

Rachel Van Hees, Directrice des Opérations chez Ctoutvert : « La croissance de la demande pour les locations saisonnières est aujourd'hui largement monopolisée par différents opérateurs qui devancent, car plus agiles, les agences immobilières ou les hôtels. Les agents immobiliers doivent donc réagir pour ne pas perdre ce marché en forte croissance, mais la bataille est aussi technologique. Il faut repenser le métier avec une approche intégrant plus de productivité. SecureImmo a été conçu pour intégrer l'automatisation et la délégation de fonctions, afin de mettre en place une architecture Low Cost et une mise en marché Premium. L'agent a une position de force car il reste très proche de l'offre, mais souvent trop loin de la demande ».

Cette plateforme offre toutes les fonctionnalités nécessaires (administratives, collaboratives, marketing, etc.) qui permettent d'offrir une qualité de service de haut niveau aux propriétaires, comme aux locataires. Le travail de l'agence est alors valorisé et optimisé.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ctoutvert via Globenewswire



Pour plus d'informations rendez-vous sur http://www.ctoutvert.com/secureimmo-system/