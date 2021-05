Lancement de la plateforme de recrutement : hcr-emploi.fr L'outil digital performant qui sécurise la relation entreprise-salarié

Depuis plus de 24 mois, l'UMIH collabore avec l'entreprise Troops pour créer la plateforme hcr-emploi.fr destinée à dynamiser, simplifier et sécuriser la mise en relation entre employeurs et salariés.

Cette plateforme numérique est un outil de ressources humaines simple et facile d'accès qui permettra de rapprocher le salarié et le chef d'entreprise.

Hcr-emploi.fr s'intègre dans une technologie digitale de pointe pour la sécurisation des données et dans un cadre juridique et conventionnel stable et sécurisé, à la fois pour le salarié et pour le chef d'entreprise.

Comment la plateforme fonctionne ?

Le candidat dépose sur la plateforme son CV et tous les documents administratifs qui seront alors vérifiés pour valider sa candidature.

Le chef d'entreprise sélectionne un candidat et bénéficie d'une sécurité juridique. Le contrat de travail CDI ou CDD (quel que soit le motif, extra, saisonnier…), la déclaration unique d'embauche (DPAE) et les bulletins de paie sont alors générés automatiquement, conformément à la législation sociale.

C'est une solution de recrutement et un gain de temps qui laisse plus de place à la relation humaine et qui permet au chef d'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier.

Après 200 jours d'arrêt d'activité, la plateforme hrc-emploi.fr arrive à un moment charnière dans le plan de relance du secteur après la crise covid-19. C'est maintenant que les d'entreprises procèdent au recrutement et l'utilisation simple de la plateforme facilitera et accélérera le retour des salariés vers le secteur.

La plateforme a déjà 10'000 candidats qualifiés inscrits et autant d'entreprises réparties partout en France. Elle a été présentée au ministère du Travail et à Pôle emploi qui ont perçu la plateforme comme le moyen de dynamiser le salariat dans un marché sous tension avec 200'000 offres d'emploi et 100'000 postes non pourvus.

Thierry Grégoire, vice-président de la commission des affaires sociales de l'UMIH : « La plateforme « HCR-Emploi » est une solution protectrice et stable tant pour le salarié que pour l'employeur. La crise du covid-19 a démontré à tous la force du salariat à travers une protection qui, en bénéficiant aux salariés, bénéficie aux entreprises ».

Télécharger le communiqué de presse