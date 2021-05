Lancement de nouveaux modules d'apprentissage en ligne sur la stigmatisation entourant l'usage de substances

OTTAWA, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La série Surmonter la stigmatisation, qui regroupe des ressources pour aider les Canadiens à reconnaître plusieurs formes de stigmatisation et leurs effets dévastateurs pour les personnes qui consomment, est maintenant en ligne. Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) a produit les modules deux et trois en partenariat avec l’Association communautaire d’entraide par les pairs contre les addictions (ACEPA). La série compte trois modules qui changent la conversation entourant la stigmatisation et l’usage de substances.



Voici les trois modules :

La stigmatisation est un obstacle de taille au bien-être et à un bon état de santé pour les personnes qui consomment. Elle dissuade souvent les gens de demander l’aide dont ils ont besoin. Conçus pour combattre les préjugés, les modules stimulent la réflexion et présentent des vidéos avec des experts du domaine, dont des personnes ayant une expérience passée ou présente de l’usage de substances. Ils expliquent la science de l’usage de substances et du trouble lié aux substances et proposent des termes à utiliser pour parler de ce trouble comme d’un problème de santé, et non d’un défaut moral.

Le CCDUS est fier d’avoir collaboré avec l’ACEPA à la production de deux modules et il la remercie d’avoir contribué à cette série. Notre façon d’aborder la stigmatisation et l’usage de substances s’inscrit dans un dialogue suivi et en évolution. Toute modification – même légère – au langage employé aidera à réduire les méfaits de la stigmatisation, à améliorer le bien-être et à lever les obstacles au rétablissement au Canada.

Pour en savoir plus sur les activités menées par le CCDUS pour éliminer la stigmatisation, voir le www.ccdus.ca/stigmatisation.

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.



Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.