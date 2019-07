Lancement du moteur de recherche e-commerce vocal Sensefuel Talk

Sensefuel, éditeur de solutions de recherche dédiées au monde du e-commerce, fait évoluer son offre en jouant la carte de la recherche vocale avec sa technologie Sensefuel Talk, une innovation qui intègre l'ensemble des nouveaux usages vocaux plébiscités par les consommateurs. Ainsi, Sensefuel Talk est en mesure de comprendre le sens de chaque demande et d'émettre la meilleure réponse selon les attentes et préférences de chacun.

Cette solution conçue par les équipes de R&D de Sensefuel va permettre aux e-commerçants de proposer un nouveau canal de vente et d'offrir une nouvelle expérience d'achat aux internautes. Ce faisant, l'éditeur démontre son avance sur le marché et sa capacité à faire évoluer son offre en continu pour accroître l'avantage concurrentiel de ses clients.

Plug&Play, Sensefuel Talk ne demande aucune mise en œuvre complexe et s'intègre simplement sur les sites e-commerce existants par un simple copier-coller. Cette caractéristique permet de lancer en temps réel un nouveau canal de vente sans mobiliser de ressources techniques ou financières importantes. Ainsi, cette nouvelle solution fonctionne de manière indépendante et ne nécessite pas de remettre en cause le moteur de recherche textuel déjà en place sur le site. Enfin, toujours d'un point de vue technique, la solution à travers ses APIs dédiées, permet une mise en oeuvre aisée du commerce vocal via les différents assistants vocaux du marché comme Google Assistant, Amazon Alexa, Cortana, Siri, etc.

Stéphane Vendramini, Fondateur de Sensefuel « Notre IA a été spécifiquement pensée dans une logique marchande. Nous avons souhaité reproduire la capacité d'écoute et d'analyse des meilleurs vendeurs en boutique. Sensefuel Talk comprend les intentions des internautes et les spécificités de leurs souhaits. L'objectif est plus que jamais de proposer les produits qui correspondent le mieux à chaque individu et à chacune de leurs demandes. »