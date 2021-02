Lancement du premier ETF diversifié sur le secteur de l'énergie verte en Europe 19/02/2021 | 16:56 Envoyer par e-mail :

L'ETF First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN), qui a pour sous-jacent un indice Nasdaq, est listé depuis ce matin sur la bourse de Francfort et depuis mercredi sur celle d'Amsterdam. Il s'agit du premier ETF diversifié sur le secteur de l'énergie verte en Europe. Cet ETF offre aux investisseurs une approche diversifiée qui permet de couvrir à la fois l'offre et la demande pour ce type d'énergie.



Le produit réplique la performance de sociétés du secteur de l'énergie verte listées aux États-Unis, et opèrent sur des métiers tels que les réseaux intelligents, les batteries hybrides, l'électricité solaire, éolienne et/ou géothermique ou encore les matériaux avancés (qui permettent d'utiliser des énergies propres ou de réduire les besoins en produits pétroliers).



Parmi ses membres figurent des entreprises leaders dans ce domaine comme Tesla, Plug Power ou SolarEdge Technologies. La sélection des entreprises de l'indice est effectuée par Clean Edge, un expert mondial des indices d'énergie verte.



Baris Parla, Managing Director EMEA, Nasdaq Indexes, a déclaré : " Nous connaissons une période de croissance incroyable des entreprises de technologie disruptive dans le domaine des énergies vertes et renouvelables. Notre partenariat de longue date avec First Trust et Clean Edge est déterminant pour permettre aux investisseurs d'accéder aux entreprises qui se consacrent à la construction d'un avenir plus durable."





