Lancement du premier service de navette autonome par NAVYA sur route ouverte au Royaume-Uni

Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce son premier déploiement sur voie publique au Royaume-Uni au sein du Harwell Science and Innovation Campus, un site de référence dédié à l’innovation.

La navette de NAVYA transportera employés et visiteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de ce hub britannique dédié aux sciences et technologies. Situé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, le Harwell Science and Innovation Campus s'étend sur 700 hectares, accueille plus de 6 000 personnes et héberge 240 organisations publiques ou privées dans trois domaines d’expertise : l’espace, les énergies renouvelables et la santé.

La navette sera opérée par DARWIN, société britannique spécialisée dans l'application des recherches technologiques de pointe dans le domaine des communications terrestres et satellitaires. L'objectif de DARWIN sera de permettre une connectivité fiable en combinant les communications terrestres et satellitaires avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, du groupe de téléphonie mobile O2 et de l'opérateur de satellites HISPASAT.

L’assureur britannique AVIVA est également partenaire et présente aujourd'hui la navette à son siège situé dans la City de Londres. AVIVA utilisera les résultats de l’expérimentation menée par DARWIN pour faire évoluer ses produits d'assurance afin de fournir une couverture complète pour les véhicules autonomes et les technologies associées.

Sophia Ward, Directrice des Opérations de DARWIN, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'homologation de cette navette autonome, spécialement conçue par NAVYA, pour une utilisation sur les routes accessibles au public à l’Harwell Science and Innovation Campus, dans l'Oxfordshire. Il s'agit d'une étape réglementaire importante en vue de faire de la circulation des véhicules autonomes une réalité, et d'une étape majeure de notre voyage innovant vers la concrétisation du potentiel des nouvelles technologies. Nous sommes maintenant impatients d'annoncer de futurs essais impliquant cette nouvelle technologie prometteuse. ».

Pierre Lahutte, Président du Directoire de NAVYA, déclare : « Nous sommes très heureux de participer à cette expérimentation puisque ce nouveau déploiement permettra à NAVYA de renforcer sa technologie grâce à un cas d'utilisation supplémentaire dans un environnement complexe et de contribuer au développement des pratiques assurantielles pour les véhicules autonomes ».

Prochaine communication financière : Résultats semestriels 2021 - 28 septembre 2021

A propos de Navya

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya. Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210901005894/fr/