Lancement officiel du service PayTrip

La Fintech PayTrip lance ses opérations pour commercialiser son service de soutien financier à la famille à grande échelle sur le marché français. À cette occasion, le lancement officiel a été réalisé avec succès au Lab'O d'Orléans le 15 mars 2019 en présence de M. Olivier Carré, maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole et de M. François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire. Les partenaires financiers (la BPI, BNP Paribas et le Crédit Agricole) et techniques (Prepaid Financial Services) de PayTrip étaient également venus soutenir la jeune société française.

PayTrip propose de connecter financièrement tous les membres de la famille, où qu'ils se trouvent dans le monde. Soutenir un membre d'une famille, pour un dépannage ou un besoin régulier d'argent, devient alors une simple formalité. PayTrip est une solution technologique intégrée composée d'une plateforme, d'un compte de paiement et de cartes de paiement internationales Mastercard®. Grâce aux progrès dans les technologies du deep learning et de l'intelligence artificielle, un client peut souscrire un compte Paytrip en quelques clics et en moins de cinq minutes. Le client peut commander sa Carte Prépayée Mastercard® Paytrip ainsi que celle de chaque membre de sa famille qu'il pourra charger du montant de son choix. L'argent chargé sera disponible instantanément sur la carte de son bénéficiaire qu'il pourra utiliser à sa convenance où qu'il soit dans le monde (retrait, paiement, achat en ligne).

À travers ce positionnement unique sur le marché du soutien financier à la famille éloignée, la Fintech ambitionne de répondre aux nouveaux usages qui émergent et où peu de réponses adaptées et simples à mettre en oeuvre existent. Suite à ce lancement, PayTrip ambitionne de compter près de 40 000 clients sur cette première année. Au niveau commercial, un déploiement progressif sera réalisé dans les grandes villes françaises. Dans un premier temps, un effort particulier sera effectué sur la région Ile-de-France.

Bennaceur KASBI, fondateur de PayTrip : « Après avoir investi de très nombreuses ressources et obtenu tous les agréments en un temps record pour exercer dans les meilleures conditions, nous sommes fiers de lancer officiellement l'ouverture de notre service. Nous comptons répondre à un besoin sociétal fort et nous positionner en partenaire des familles qui souhaitent pouvoir utiliser un service pratique pour remettre facilement et en toute sécurité de l'argent à leurs proches. »

L'application PayTrip est disponible dès maintenant sur les plateformes App Store et Google Play, et sur le site www.paytrip.fr.

La Carte Prépayée Mastercard PayTrip est émise par Prepaid Financial Services Limited dans le cadre de sa licence de Mastercard International Incorporated. Prepaid Financial Services est régulé et autorisé par la Financial Conduct Authority, en tant qu'Etablissement de Monnaie Electronique, sous le numéro d'enregistrement 900036. Siège social : 5ème étage Langham House, 302-308 Regent Street Londres W1B 3AT. Numéro d'immatriculation de la société : 06337638. PayTrip SAS opère en tant qu'agent de Prepaid Financial Services Limited (numéro d'enregistrement 900036). Le siège social de PayTrip SAS est situé 1 Avenue du Champ de Mars 45100 Orléans. Mastercard® et l'image de marque Mastercard® sont des marques déposées de Mastercard® International Incorporated.

