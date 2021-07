Lancement réussi d'EUTELSAT QUANTUM, le premier satellite reconfigurable par logiciel

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce le succès du lancement du satellite EUTELSAT QUANTUM. Le satellite a été placé en orbite de transfert géostationnaire par une fusée Ariane 5, lancée depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou, en Guyane française. Le lancement a eu lieu le vendredi 30 juillet à 21h UTC, soit à 23h heure de Paris. La séparation a été effectuée après un vol de 37 minutes et la vérification des systèmes du satellite s'est ensuite déroulée avec succès sur une période d’environ 3 heures.

Construit par Airbus Defence and Space, EUTELSAT QUANTUM ouvre une nouvelle ère dans les services satellitaires commerciaux. Grâce à sa programmation par logiciel, le satellite sera doté d’une flexibilité en orbite qui permettra à ses utilisateurs, en particulier ceux opérant sur les marchés gouvernementaux et de la mobilité, de définir et de paramétrer eux-mêmes les performances et la couverture de leurs services.

Positionné à 48° Est, son entrée en service est prévue au cours du quatrième trimestre de cette année. EUTELSAT QUANTUM offrira une couverture étendue de la région MENA et au-delà.

Le développement des technologies qui sont au cœur du concept EUTELSAT QUANTUM a bénéficié du soutien de l’ESA et de l’Agence spatiale du Royaume-Uni, dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’ESA, Eutelsat et Airbus Defence and Space.

Commentant cet accord, Pascal Homsy, Directeur technique d'Eutelsat, a déclaré : « Nous adressons toutes nos félicitations aux équipes d'Arianespace et du Centre Spatial Guyanais pour la réussite du lancement du satellite EUTELSAT QUANTUM. La collaboration entre Eutelsat, l'ESA, l'Agence spatiale britannique et Airbus Defence and Space autour de cet ambitieux programme satellitaire a permis de réaliser une première mondiale. EUTELSAT QUANTUM offrira une reconfigurabilité en orbite sans précédent en termes de couverture, de fréquence et de puissance, permettant à une mission d’être entièrement redéfinie, quelle que soit la position orbitale. C'est un témoignage de la capacité d'innovation et de l'expertise de l'industrie spatiale européenne. »

A propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

