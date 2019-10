Lancement réussi du satellite EUTELSAT 5 West B

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) annonce que le satellite EUTELSAT 5 West B a été lancé avec succès sur une orbite de transfert super-synchrone, grâce à une fusée Proton Breeze M opérée par International Launch Services. Le lanceur a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 15h17 heure locale (12h17 heure de Paris le 9 octobre).

La séparation du satellite s'est produite après 15 heures et 36 minutes de vol et a été suivie quatre heures plus tard d’une vérification des systèmes du satellite. Après de nouvelles manœuvres et des tests en orbite, EUTELSAT 5 West B sera positionné d’ici la fin de l’année à 5° Ouest en remplacement d’EUTELSAT 5 West A. Assurant la continuité de service depuis cette position orbitale, il transportera plus de 300 chaînes de télévision, en particulier celles du bouquet de télévision FRANSAT, qui diffuse la TNT HD française, ainsi que des chaînes locales et thématiques auprès de 2 millions de foyers de France métropolitaine. EUTELSAT 5 West A demeurera opérationnel à 5° Ouest pour y effectuer d'autres missions.

EUTELSAT 5 West B embarquera en outre la charge utile GEO-3 du Service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) dans le cadre d'un accord de 15 ans signé en 2017 pour un montant total de 102 millions d'euros avec l'Agence européenne de navigation par satellites (GSA).

Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré à l’occasion de ce lancement : « Nous adressons nos félicitations à ILS et Khrounitchev pour ce lancement sans faute, qui a placé ce nouveau satellite d’Eutelsat sur le chemin de l’orbite géostationnaire. Ce programme satellitaire est le fruit d'une remarquable collaboration entre Eutelsat, GSA, Airbus Defence and Space, Northrop Grumman, International Launch Services et Khrounitchev. Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre EUTELSAT 5 West B au service de nos clients en Europe et en Afrique du Nord, et nous nous réjouissons d'inaugurer la charge utile GEO-3 d'EGNOS qui va améliorer la performance des systèmes mondiaux de navigation par satellite en Europe. »

A propos d'EUTELSAT 5 West B, pour une continuité de services à une position orbitale clef

Construit par Airbus Defence and Space et Northrop Grumman, EUTELSAT 5 West B desservira principalement les marchés d’Europe et d’Afrique du Nord depuis la position orbitale privilégiée à 5° Ouest où il remplacera le satellite EUTELSAT 5 West A. Le satellite assurera la continuité de service grâce à une charge utile en bande Ku composée de 35 répéteurs équivalents à 36 MHz.

A propos d'EGNOS, une charge utile hébergée offrant des capacités remarquables

Destiné principalement à l'aviation civile, au transport maritime et aux entreprises de fret, le système de renforcement par satellite EGNOS remplit deux fonctions principales. La première consiste à améliorer la précision du positionnement de l'utilisateur de 1 à 2 mètres horizontalement et de 2 à 4 mètres verticalement. Sa deuxième fonction consiste à informer l'utilisateur de l'état de fonctionnement du système de géolocalisation : en cas de dysfonctionnement, une alerte est envoyée en moins de 6 secondes.

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191009005844/fr/