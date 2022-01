Largo: Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Portzamparc

Regulatory News:

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LARGO à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 624 titres LARGO

54.722,17 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 24 mai 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200.000,00 euros

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 17 804 titres 164 153,21 € 220 transactions Ventes 11 375 titres 106 881,30 € 145 transactions

À propos de LARGO :

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec plus de 50 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 170 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.

Pour plus d’informations : www.largo.fr

ANNEXE : PORTZAMPARC - Groupe BNP PARIBAS du 01/07/2021 au 31/12/2021 Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux Date Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux 01/07/2021 4 450 4364,87 01/07/2021 2 380 3712,75 02/07/2021 4 338 3272,62 05/07/2021 1 150 1470 05/07/2021 1 35 339,5 06/07/2021 1 150 1455 06/07/2021 2 300 2835 07/07/2021 1 5 48 07/07/2021 5 750 6885 08/07/2021 1 13 114,4 08/07/2021 9 1028 8970,33 09/07/2021 2 291 2574,91 09/07/2021 1 37 318,2 12/07/2021 1 150 1350 12/07/2021 1 41 360,8 13/07/2021 1 100 900 13/07/2021 2 300 2655 19/07/2021 2 151 1343,81 14/07/2021 1 150 1320 21/07/2021 6 900 7650 15/07/2021 1 150 1320 22/07/2021 1 150 1365 19/07/2021 1 1 8,81 23/07/2021 6 750 7170 20/07/2021 9 1350 11354,99 26/07/2021 2 141 1414,1 22/07/2021 1 150 1335 27/07/2021 2 200 2060 26/07/2021 3 300 2970 28/07/2021 4 308 3235,69 27/07/2021 1 100 1010,2 29/07/2021 2 200 2196 29/07/2021 7 620 6521,59 02/08/2021 1 100 1030 30/07/2021 2 200 2010 03/08/2021 1 10 102,6 02/08/2021 2 200 2010 04/08/2021 2 106 1062,72 03/08/2021 4 224 2245,85 05/08/2021 1 1 10,25 04/08/2021 2 200 1974,1 06/08/2021 1 16 166,4 05/08/2021 1 1 10,25 09/08/2021 10 925 10345,02 06/08/2021 2 119 1215,7 12/08/2021 1 1 10,98 12/08/2021 1 1 10,98 16/08/2021 2 200 2276 13/08/2021 1 70 770,7 17/08/2021 2 25 279,67 16/08/2021 1 100 1115 18/08/2021 1 5 56 17/08/2021 2 209 2337,1 20/08/2021 1 100 1124 19/08/2021 1 50 557,9 24/08/2021 2 136 1525,36 20/08/2021 1 10 111,1 25/08/2021 1 100 1120 23/08/2021 1 100 1120 01/09/2021 2 2 20,8 25/08/2021 1 100 1100 02/09/2021 3 225 2295,54 26/08/2021 5 404 4309,67 06/09/2021 1 138 1407,6 27/08/2021 2 200 2060 14/09/2021 2 200 2050 30/08/2021 2 91 937,75 16/09/2021 1 1 9,9 31/08/2021 4 340 3475,45 20/09/2021 1 100 1010 01/09/2021 7 505 5051,41 21/09/2021 1 120 1165,32 02/09/2021 1 25 250 22/09/2021 1 1 9,7 03/09/2021 3 236 2385,28 23/09/2021 2 160 1567,01 06/09/2021 2 165 1672,87 29/09/2021 1 1 9,53 07/09/2021 1 10 101,5 05/10/2021 1 1 9,5 08/09/2021 1 150 1515 07/10/2021 2 200 1852 09/09/2021 2 105 1055,68 08/10/2021 2 178 1646,5 10/09/2021 2 200 2000 11/10/2021 1 1 9,2 13/09/2021 2 120 1202,08 12/10/2021 4 301 2829,25 14/09/2021 1 74 740 13/10/2021 3 201 1859,21 15/09/2021 2 137 1369,04 14/10/2021 3 201 1839,11 16/09/2021 1 1 9,9 15/10/2021 1 4 36,8 20/09/2021 5 320 3132,99 19/10/2021 1 100 895 21/09/2021 3 300 2910 20/10/2021 2 200 1790 22/09/2021 1 1 9,7 21/10/2021 6 600 5520 23/09/2021 1 120 1166,4 22/10/2021 2 101 939,19 24/09/2021 1 5 48,1 25/10/2021 2 200 1876 27/09/2021 1 80 761,6 26/10/2021 2 101 951,42 28/09/2021 2 200 1920 03/11/2021 1 1 8,99 29/09/2021 1 1 9,53 11/11/2021 1 68 598,4 30/09/2021 2 116 1097,8 16/11/2021 1 1 8,64 01/10/2021 2 200 1890 22/11/2021 1 37 307,47 05/10/2021 1 1 9,5 25/11/2021 2 200 1620 06/10/2021 3 300 2790 01/12/2021 2 101 732,2 11/10/2021 3 201 1829,16 02/12/2021 1 100 725 12/10/2021 3 111 1011,25 03/12/2021 7 725 5582,5 13/10/2021 1 1 9,2 06/12/2021 2 200 1616 14/10/2021 1 1 9,1 07/12/2021 1 100 827 18/10/2021 5 379 3364,8 09/12/2021 3 261 2178,07 20/10/2021 1 100 890 13/12/2021 3 213 1807,03 22/10/2021 2 41 376,83 15/12/2021 1 1 8,6 26/10/2021 2 121 1121,82 17/12/2021 1 100 825 27/10/2021 2 110 1026,2 20/12/2021 1 1 8,05 28/10/2021 1 31 286,75 21/12/2021 2 2 15,84 29/10/2021 1 25 230,23 22/12/2021 2 26 202,8 01/11/2021 2 200 1810 23/12/2021 1 1 7,72 02/11/2021 2 110 990,61 24/12/2021 1 1 7,7 03/11/2021 1 1 8,99 29/12/2021 1 100 761 04/11/2021 1 100 890 30/12/2021 1 10 76 08/11/2021 2 200 1760 31/12/2021 1 25 190 09/11/2021 2 50 444,5 10/11/2021 2 164 1445,76 11/11/2021 1 100 870 12/11/2021 2 110 958 16/11/2021 2 101 862,64 17/11/2021 2 200 1674 18/11/2021 1 100 818 23/11/2021 2 200 1630 24/11/2021 1 100 800 26/11/2021 5 500 3905 29/11/2021 5 401 3057,38 30/11/2021 2 200 1450 01/12/2021 1 1 7,2 08/12/2021 1 100 818 10/12/2021 2 149 1249,72 13/12/2021 2 195 1626,3 14/12/2021 2 200 1678 15/12/2021 2 101 852,6 16/12/2021 5 460 3829,27 17/12/2021 1 7 57,05 20/12/2021 2 101 813,05 21/12/2021 2 101 797,94 22/12/2021 2 101 787,8 23/12/2021 1 1 7,72 24/12/2021 1 1 7,7 28/12/2021 1 100 755 30/12/2021 1 37 273,8 31/12/2021 1 100 750

