Largo automatise le processus de reconditionnement de ses Smartphones, une démarche inédite sur le marché français

Regulatory News:

Largo (Paris:ALLGO) (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce l’automatisation de son outil de production. Des machines et procédés sans équivalent, développés sur mesure, ont été mis en place afin d’accompagner la croissance de l’entreprise nantaise et d’assurer un niveau de qualité irréprochable et identique pour l’ensemble des appareils reconditionnés.

Après avoir recruté son Directeur de Production et entamé l’optimisation de son processus de reconditionnement en septembre 2021, Largo poursuit la modernisation de son outil industriel. L’automatisation de plusieurs phases clés – une première en France sur le marché des reconditionneurs de smartphones – ainsi que l’extension prochaine du site industriel permettront à la société d’accroître la capacité de reconditionnement de 13 000 produits par mois à fin 2021, à plus de 25 000 produits à fin 2022.

Certaines étapes comme la phase de tests sont désormais automatisées et offrent des gains de productivité dans la chaîne de reconditionnement. L’automatisation assure également un niveau de qualité du reconditionnement irréprochable et améliore la flexibilité de l’outil industriel en fonction des pics d’activité.

Six robots eTASQ Motion sont ainsi intégrés au sein de l’atelier de Largo ; ils ont été conçus et brevetés par l’entreprise PONANT Technologies pour automatiser l’étape dite de testing. Ces machines ont été personnalisées sur mesure, en co-construction avec Largo, pour répondre en tous points aux critères de performances exigés lors de l’éxécution des tests.

Uniques en leur genre, ces robots modulaires dédiées au test des Interfaces Homme Machines (IHM), sont simplement programmables par les opérateurs qui peuvent suivre les indicateurs de contrôle en temps réel. Ils apportent une véritable alternative aux tests manuels.

Benjamin Larose, Directeur de la production, déclare : « L’automatisation des tests va permettre à Largo d’améliorer la qualité de son reconditionnement en retirant toute notion de subjectivité, notamment lors de l’appréciation de la qualité d’image ou de la qualité du son ».

De nouvelles machines pour accroître la productivité et gagner en précision lors des tests

Ces équipements automatisés, entièrement sécurisés et fonctionnant sous supervision des opérateurs, sont capables d’effectuer des tests précis et rapides sur Smartphones incluant des fonctions du toucher, de la vue et de l'ouïe. Ils assurent les 37 points de contrôles suivants : Connectivité (3), Audio (6), Boutons (6), Capteurs (6), Écran (3), Caméras (8), Batterie (2), Sécurité (3). Ces robots peuvent atteindre une cadence de 20 appareils contrôlés par heure et garantissent une production en continu, en instaurant une rotation des équipes formées à leur utilisation.

Le robot prend en charge les tâches les plus répétitives, permettant aux opérateurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Un contrôle qualité reste également effectué, le regard humain venant en complément de celui effectué par la machine.

Largo a récemment obtenu un financement non dilutif de 3 millions d’euros de la part de Bpifrance sous la forme d’un prêt innovation et prêt R&D. Une première tranche d’investissement de 275 K€ a servi au financement des six machines déployées.

Extension de la surface de reconditionnement pour répondre à la demande croissante pour les produits reconditionnés

De plus, Largo va étendre la surface de son site industriel dédié au reconditionné afin de passer de 700 m2 à 1 000 m2. Au total, ces différentes initiatives permettront de quasiment doubler la capacité de reconditionnement à fin 2022.

Largo marque donc la tendance pour les prochaines années, ces machines permettant assurément de continuer à faire progresser la qualité des tests, pour un achat de produits reconditionnés toujours plus en confiance.

Christophe Brunot, PDG et Co-fondateur de Largo se réjouit de ce nouveau jalon :

« Nous sommes fiers d’être le premier acteur français à automatiser certaines phases du processus industriel de reconditionnement de Smartphones. Ces investissements vont nous permettre d’accélérer notre croissance et de continuer à promouvoir le reconditionnement de qualité et 100 % Made in France. Et nous ne comptons pas nous arrêter là ».

Frédéric Gandon, DG et Co-fondateur de Largo voit déjà plus loin :

« Cette automatisation, accompagnée de recrutements locaux, permettra de doubler notre capacité de reconditionnement à horizon 2022 afin de pouvoir répondre à une demande grandissante pour nos produits reconditionnés et d’atteindre nos objectifs financiers ambitieux pour les années à venir. 2022 sera une année charnière pour Largo ».

À propos de LARGO

Crée en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engage dans l’économie circulaire. Avec 78 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionne qui lui permet d’optimiser ses processif et la qualité de ses produits.

Entièrement internalise en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionne plus de 220 400 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 17,6 M€ en 2021.

Pour plus d’informations : www.largo.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220124005472/fr/