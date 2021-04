Largo : la fourchette de l'IPO est fixée

Largo, un spécialiste nantais du reconditionnement de smartphones et de tablettes, a fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse dans une fourchette indicative allant de 9,87 à 13,35 euros par action.



Le spécialiste de l'économie circulaire compte placer près de 1,5 million d'actions ordinaires nouvelles dans le cadre de l'opération pour un montant de 17,3 millions d'euros, dont 14 millions d'euros au titre d'une augmentation de capital proposée au public.



En cas d'exercice intégral de la clause d'extension, l'offre pourrait atteindre 22,5 millions d'euros.



Dans son prospectus, l'entreprise - qui a reconditionné 51.000 smartphones l'an dernier - indique enregistrer un taux de croissance moyen annuel de 18% depuis 2017, avec un chiffre d'affaires qui a atteint près de 10,3 millions d'euros en 2020.



A horizon 2025, Largo espère générer un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions d'euros, avec une marge opérationnelle (EBITDA) de 7%.



Des objectifs ambitieux que la société justifie par le potentiel important du marché du téléphone reconditionné en France, qui représente déjà 700 millions d'euros et qui pourrait encore progresser puisque 100 millions de téléphones dormiraient actuellement dans les tiroirs des français.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.