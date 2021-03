Largo : vers une introduction sur Euronext Growth Paris

Largo, acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'AMF en date du 25 mars, première étape de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.



Cette introduction interviendra sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération constitué du document d'enregistrement, de la note d'opération relative aux valeurs mobilières offertes, et du résumé du prospectus.



Avec près de 40 collaborateurs à Nantes, Largo reconditionne des Smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. Depuis sa création en 2016, elle a déjà reconditionné plus de 140.000 Smartphones et réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 millions d'euros en 2020.



