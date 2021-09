Largo : renforce sa stratégie de distribution avec le déploiement d'une marque unique et le lancement de son site e-commerce Largo :.fr

Regulatory News:

Largo (FR0013308582 – ALLGO) (Paris:ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, poursuit le développement de son activité en commercialisant ses produits sur son nouveau site e-commerce largo.fr et en déployant une marque unique sur l’ensemble de ses canaux de distribution.

Largo a la conviction que les consommateurs d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’hier. C’est pourquoi l’entreprise a à cœur de proposer une véritable alternative de consommation qui soit en phase avec leurs valeurs.

Dans cette optique, Largo lance le site e-commerce Largo.fr, anciennement Rilaxmobile.fr, qui a pour vocation de démontrer que l’IT reconditionné 100% Made in France représente une alternative plus économique et plus responsable pour le grand public que des produits neufs. Un large catalogue de produits (smartphones, tablettes, ordinateurs et accessoires) reconditionnés dans l’usine de Sainte-Luce-Sur-Loire (44) de Largo seront désormais commercialisés sur Largo.fr.

Largo.fr servira la stratégie de croissance BtoC de Largo sur le marché français - pour rappel, l’entreprise a pour ambition de faire croître son chiffre d’affaires de 10 à 70 millions d’euros à horizon 2025 - tout en conservant sa mission initiale : accompagner l’évolution des comportements d’achat des citoyens et des entreprises en faveur de l’économie circulaire.

Largo est désormais la marque unique qui servira l’ensemble de ses canaux de distribution. Cette stratégie de marque lui permettra de s’imposer comme un acteur clé du reconditionnement responsable. Au-delà du lancement de Largo.fr, cette ambition se concrétise aussi par :

- Le déploiement de la marque Largo Business pour accompagner les entreprises et collectivités locales dans leur politique RSE ;

- La refonte de l’identité visuelle de Largo pour renforcer ses relations avec les distributeurs ;

- Une nouvelle signature de marque « Alors, elle est pas belle la seconde vie ? » engageant les consommateurs à repenser leurs actes d’achat et à revoir la nécessité d’acquisition de produits neufs pour s’orienter davantage sur des produits reconditionnés qui demeurent performants.

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous sommes très fiers d’annoncer le lancement de cette nouvelle marque et du site marchand Largo.fr. Nous allons accélérer nos ventes pour atteindre nos objectifs commerciaux ambitieux à l’aide de cette nouvelle marque pour l’ensemble de nos marchés, d’une identité visuelle plus moderne et d’un produit performant qui répond aux attentes des consommateurs. »

À propos de LARGO

Crée en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 50 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 170 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.

Pour plus d’informations : www.largo-france.fr

