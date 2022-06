Larmes, bulles, défiance se mêlent devant la Cour suprême des États-Unis après la décision sur l'avortement

Malgré certaines craintes que cette question chargée d'émotion ne déclenche des violences, les manifestations des opposants et des partisans du droit à l'avortement, dont beaucoup d'étudiants universitaires, se sont déroulées pacifiquement, les deux groupes se tenant de part et d'autre du bâtiment du tribunal sur First Bourse à Washington, D.C..

Beaucoup se sont rassemblés vendredi avant que la Cour ne prenne la décision dramatique d'annuler l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973 qui a reconnu le droit constitutionnel d'une femme à l'avortement et l'a légalisé dans tout le pays.

"Je suis submergée par la gratitude que la Cour suprême a pris sur elle de prendre l'action courageuse de sauver ces bébés", a déclaré Macy Petty, 22 ans, de Caroline du Sud.

Petty s'est agenouillée en pleurant à l'annonce de la décision de la Cour, tandis que d'autres militants autour d'elle l'acclamaient et chantaient une chanson sur l'amour de Jésus pour tous.

Les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'Américains soutient le droit à l'avortement. Mais renverser Roe est un objectif des opposants et des conservateurs chrétiens depuis des décennies, avec des marches annuelles à Washington, notamment en janvier de cette année.

La rue bondée devant la Cour suprême clôturée était divisée en deux.

D'un côté, il y avait une atmosphère de fête, les opposants au droit à l'avortement jouant de la musique, soufflant des bulles, dansant et scandant "Goodbye Roe". De l'autre côté, les défenseurs du droit à l'avortement scandaient "pas de justice, pas de paix".

"Je suis ici pour m'élever contre la honte de notre pays qui a permis de tuer des vies innocentes avant la naissance", a déclaré Marco Sanchez, 23 ans, de Portland, Oregon, qui participe au groupe anti-avortement Students for Life depuis sa première année de lycée.

Une douzaine de législatrices démocrates ont marché à l'extérieur du Capitole des États-Unis pour s'adresser aux manifestants pour le droit à l'avortement, dont la progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, qui a scandé "dans la rue."

Debout parmi les militants du droit à l'avortement, Sam Goldman, 35 ans, a décrié la décision de la Cour comme étant "illégitime".

"La maternité forcée est illégitime. Cela ne doit pas durer. L'avortement légal sur commande dans tout le pays est ce dont nous avons besoin et les gens doivent inonder les rues et ne pas s'arrêter jusqu'à ce que cette demande soit gagnée", a-t-il déclaré.