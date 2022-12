Larmes, prières et espoirs lors de la reprise des vols vers le Tigré, déchiré par la guerre en Éthiopie.

Elle s'est rendue à Addis-Abeba en 2020 depuis Mekelle, la capitale du Tigré, pour aider sa fille à préparer un examen scolaire. Quelques semaines après son arrivée, en novembre, un conflit a éclaté entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le parti qui domine la région du nord.

En raison de l'interruption des communications pendant la majeure partie des deux années de conflit, Kahssay - comme des millions d'autres Tigréens - n'a pas parlé à sa famille depuis plus de 18 mois. Dès qu'elle atterrira à Mekelle, elle se dirigera directement vers la maison familiale, en espérant que tout le monde est encore là et en sécurité, a-t-elle dit.

Les deux parties opposées ont signé un accord de paix le mois dernier, qui prévoit le rétablissement des services au Tigré, et la reprise des vols mercredi est la dernière étape de ce processus.

"Lorsque j'ai appris la nouvelle (des vols), je suis tombée par terre et j'ai pleuré", a déclaré Kahssay, 47 ans. Elle rentrait chez elle avec son frère, sa sœur et sa fille de 15 ans.

"Je suis venue ici pour l'examen de ma fille et je me suis retrouvée coincée ici soudainement", a-t-elle dit, debout à côté de ses bagages débordant de céréales et d'huile de cuisson.

Le conflit a créé des conditions proches de la famine pour une grande partie de la population du Tigré, déplacé des millions de personnes dans le nord de l'Éthiopie et tué des milliers de personnes.

"J'ai vécu ici, séparée de mon mari et de mon enfant que j'aime", a déclaré Kahssay. "Je prie pour que la paix soit maintenue. Quand il y a la paix, il y a tout".

Ethio Telecom a également reconnecté Mekelle et 27 autres zones urbaines aux services Internet et téléphoniques mercredi, a rapporté la chaîne de télévision publique ETV, citant le PDG de la société.

D'autres voyageurs du vol d'Ethiopian Airlines de mercredi se sont dirigés en courant vers le terminal des départs, désespérant d'être embarqués. Le vol a affiché complet dans les heures qui ont suivi son annonce, selon les agences de voyage.

Une autre voyageuse, Nigsti Hailemariam, 65 ans, qui est arrivée enveloppée dans un tissu blanc traditionnel, avait prévu de ne rester à Addis-Abeba que deux semaines pour aider sa fille enceinte à accoucher. Elle est restée pendant près de deux ans.

"Je suis très heureuse que la paix revienne et excitée de pouvoir enfin rentrer chez moi", a-t-elle déclaré. "Que Dieu maintienne la paix."