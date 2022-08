Lassés et méfiants, les Kenyans se préparent aux élections nationales

De nombreux électeurs veulent du changement, frustrés par la corruption et la montée en flèche des prix. Mais les deux principaux candidats à la succession de Kenyatta ont des liens avec lui.

Le leader vétéran de l'opposition Raila Odinga a reçu l'aval de Kenyatta. William Ruto a été le vice-président de Kenyatta au cours de la dernière décennie, bien que les deux hommes se soient brouillés.

Odinga, un ancien prisonnier politique de gauche, a occupé le poste de premier ministre et est le fils du premier vice-président de la nation.

Ruto, un orateur doué qui dit avoir autrefois vendu des poulets au bord de la route, a dépeint l'élection comme une lutte entre des "escrocs" ordinaires et des "dynasties" d'élite.

Tous deux courtisent les électeurs de la nation la plus riche et la plus stable d'Afrique de l'Est en promettant de freiner le gonflement des emprunts à l'étranger et d'aider les pauvres. Selon Oxfam, moins de 0,1 % des Kenyans possèdent plus de richesses que les 99,9 % les plus pauvres réunis. La flambée mondiale des prix du carburant et des denrées alimentaires a durement touché les familles.

Les candidats ont également tissé des alliances avec des blocs de vote ethniques. De telles rivalités ethniques ont conduit à des violences meurtrières lors des élections précédentes, après que les résultats aient été contestés.

Mais contrairement aux quatre dernières élections, le groupe ethnique Kikuyu de Kenyatta, le plus important de la nation, n'a pas de candidat présidentiel derrière lequel s'unir. Odinga et Ruto ont tous deux choisi des colistiers vice-présidentiels kikuyus.

La fracturation potentielle du plus grand bloc de vote ethnique du Kenya rend les élections imprévisibles, a déclaré Murithi Mutiga, responsable de l'Afrique pour le groupe de réflexion mondial International Crisis Group.

"Le public s'est lassé de toutes les alliances byzantines entre les élites politiques", a-t-il déclaré. "Les politiciens sont contraints de discuter des questions qui comptent vraiment".

Les jeunes citoyens sont particulièrement désenchantés, a-t-il dit ; beaucoup n'ont pas pris la peine de s'inscrire sur les listes électorales.

APATHIE DES VOTES

Ce sont des Kenyans comme Calvince Okumu, 30 ans, conducteur de moto-taxi, qui fait partie d'un groupe démographique courtisé par les deux camps.

Il est l'un des 1,6 million de chauffeurs de taxi-moto du pays - le genre de jeune entrepreneur en difficulté à qui Ruto promet d'accorder des prêts. Il est également originaire du Kenya occidental, le fief d'Odinga, et pourrait bénéficier de sa promesse de fournir un revenu de base aux familles les plus pauvres.

Il n'est pas intéressé.

"Pourquoi devrais-je faire la queue pendant quatre heures pour voter ?" demande Okumu, un étudiant à temps partiel. "Il n'y a pas de différence entre les deux".

Le nombre d'électeurs inscrits âgés de 18 à 34 ans a chuté de plus de 5 % depuis l'élection de 2017, malgré une croissance démographique d'environ 12 %.

Okumu est plus préoccupé par la recherche d'un emploi stable. Plus d'un dixième des Kényans âgés de 18 à 64 ans sont au chômage et près d'un sur cinq est en dehors de la population active - ce qui signifie qu'ils ne cherchent pas de travail, selon la Banque mondiale.

La corruption endémique a également suscité la colère des électeurs ; les deux camps comptent des responsables accusés ou même condamnés pour corruption.

Dans le nord-est, la pire sécheresse depuis 40 ans a desséché les pâturages et contraint 4,1 millions de personnes à dépendre de l'aide alimentaire. Leur sort a à peine été mentionné alors que les dirigeants potentiels ont traversé le pays dans des flottes d'hélicoptères.

UNREST

L'ombre des violences qui ont suivi les élections contestées de 2007, qui ont fait 1 200 morts et environ 600 000 déplacés, plane sur chaque cycle électoral.

Kenyatta et Ruto faisaient partie des six Kenyans inculpés par la Cour pénale internationale pour leur rôle présumé dans les violences de 2007. Tous deux ont nié les accusations et leurs dossiers ont été abandonnés.

Des violences ont également suivi les scrutins de 2017, où plus de 100 personnes ont été tuées.

Cette fois, les violences préélectorales ont été moins nombreuses ; les communautés travaillent dur pour désamorcer les tensions. La décision de la Cour suprême d'annuler et de réorganiser les dernières élections signifie également qu'il y a une plus grande confiance dans le système judiciaire - les litiges sont donc plus susceptibles d'aller devant les tribunaux que dans les rues.