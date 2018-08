Latam annonce une perte de 114 millions de dollars au 2e trimestre

Santiago du Chili (awp/afp) - Latam, la plus importante compagnie aérienne d'Amérique latine, a annoncé lundi une perte nette de 114 millions de dollars (près de 113 millions de francs suisses) au deuxième trimestre, due à la dépréciation de la monnaie brésilienne, malgré une hausse des revenus et du transport de passagers.

La compagnie a indiqué que la grève du personnel de cabine au Chili et le conflit des camionneurs au Brésil ont pesé sur ses résultats trimestriels. Elle a revu à la baisse sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice, désormais attendue entre 6,5% et 8,0%, contre 7,5% et 9,5% précédemment.

Le chiffre d'affaires de la compagnie a en revanche augmenté de 3,7% sur un an, s'élevant à 2,357 milliards de dollars, grâce "principalement à une hausse de 3,6% des recettes passagers", a précisé Latam dans un communiqué.

Les vols internationaux vers les pays hispanophones "se maintiennent en bonne forme", a également indiqué la compagnie.

Pour ce qui est des revenus du fret, cette division continue à se redresser, progressant de 16,8% au deuxième trimestre sur un an, soutenue par l'essor des échanges commerciaux dans les pays de la région.

Latam a indiqué par ailleurs que ses coûts opérationnels "ont augmenté de 5,6% par rapport à la même période de l'année dernière à 2,351 milliards de dollars, en raison notamment de la hausse de 34,3% des dépenses en combustibles".

Au premier trimestre 2018, la compagnie avait dégagé un bénéfice de 93,9 millions de dollars.

Née de la fusion de la chilienne LAN et de la brésilienne TAM, Latam dessert 140 destinations dans 25 pays, outre les vols intérieurs qu'elle assure en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur et au Pérou.

