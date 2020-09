Latam: un tribunal américain valide un nouveau plan de sauvetage

Santiago du Chili (awp/afp) - Un tribunal des faillites américain a approuvé vendredi un plan sauvetage de 2,45 milliards de dollars pour Latam, la plus grande compagnie aérienne d'Amérique latine en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus.

Cette décision permet au groupe chiléno-brésilien "d'obtenir les 2,45 milliards requis pour faire face aux conséquences du Covid-19", a indiqué dans un communiqué la compagnie née de la fusion en 2012 de Lan au Chili et de Tam au Brésil.

Ce plan avait été présenté jeudi. Il remplace un projet initial de financement de 2 milliards de dollars, présenté par deux gros actionnaires de Latam et par un fonds d'investissement américain, mais qui avait été rejeté par la justice qui le considérait "inadéquat" pour les autres actionnaires.

Le nouveau plan élimine l'option de convertibilité de la dette en actions qui avait également motivé le rejet du tribunal et est gonflé du soutien de nouveaux investisseurs et actionnaires minoritaires qui apporteront 450 millions de dollars supplémentaires.

Une première tranche de financement de 1,3 milliard de dollars est maintenue, avec 1,125 milliard du fonds d'investissement américain Oaktree Capital Management et une participation de 175 millions de Knighthead Capital.

Dans une seconde tranche, le capital passe de 900 millions à 1,15 milliard, dont 750 millions apportés par Qatar Airways et les groupes commerciaux chiliens Cueto et Eblen - tous actionnaires de Latam -, tandis que Knighthead Capital apportera 250 millions et les actionnaires minoritaires de la compagnie aérienne 150 millions.

Fin mai, Latam s'était placée sous la protection chapitre 11 de la loi sur les faillites, qui permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser sa dette de se restructurer à l'abri des créanciers. Ses filiales ont fait de même.

Le directeur exécutif de Latam, Roberto Alvo, estime que l'approbation du nouveau plan de financement "est un pas très important pour la pérennité du groupe".

"Nous entamons une nouvelle étape qui consiste désormais à présenter notre plan de réorganisation dans le cadre du processus du chapitre 11", a-t-il ajouté.

Une fois que la Latam aura mis sur pied son plan de réorganisation, celui-ci devra être également approuvé par le tribunal des faillites, a indiqué à l'AFP une source au sein de la compagnie aérienne.

Latam, qui a enregistré une baisse de 75,9% de ses recettes au deuxième trimestre, a progressivement relancé ses liaisons internationales à partir de juin et augmente peu à peu le nombre de vols intérieurs dans les pays sud-américains où elle opère.

La crise a forcé Latam à supprimer 12.600 emplois.

Avant la pandémie, la compagnie aérienne desservait 145 destinations dans 26 pays. Avec 1.400 vols quotidiens et plus de 42.000 employés, elle transportait plus de 74 millions de passagers par an.

La compagnie aérienne colombienne Avianca, l'une des plus importantes de la région, s'est également mise sous la protection de la loi américaine sur les faillites.

afp/rp