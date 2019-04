Latécoère : Mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2019

Regulatory News:

Les actionnaires de la société Latécoère (Paris:LAT) sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le lundi 13 mai 2019 à 10 heures au siège social de la Société, 135 rue de Périole – 31500 Toulouse.

Les informations et documents visés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, incluant l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) N°42 du 8 avril 2019 et les modalités de participation et de vote à cette assemblée, sont disponibles sur le site internet de Latécoère dans la rubrique « Finance », section « Informations règlementées », « Documents relatifs à l’Assemblée Générale » à l’adresse www.latecoere.aero.

Un avis de convocation sera publié au BALO N° 50 du 26 avril 2019.

Les documents et informations mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce ainsi que le Document de référence 2018 auquel elles sont pour partie intégrées, sont également disponibles sur le site internet précité.

Ces documents sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires au siège social de Latécoère.

_________________________________________________________________________________

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer et Mitsubishi), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :

Aérostructures (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’interconnexion (42% du CA) : câblage, harnais EWIS et espace, meubles avionique et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents. Latécoère, société anonyme au capital de 190 337 036 € divisé en 95 168 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190419005113/fr/