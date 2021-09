Latécoère : Résultats du 1er semestre 2021 14/09/2021 | 07:16 Envoyer par e-mail :

Résultats du 1er semestre 2021 toujours affectés par les effets de la crise, mais nous considérons que le premier trimestre devrait être le point bas

Les données financières publiées intègrent les activités de systèmes d’interconnexion et de câblage électrique de Bombardier à Querétaro (Mexique) à partir du 1er février 2021 et la société Technical Airbone Components (TAC) au 1er mai 20211 Évènements importants post clôture Renforcement du bilan du groupe : augmentation de capital de 222,4 M€ réalisée le 4 août 2021 et obtention de 130 M€ de prêts garantis par l’État (PGE) ; ces ressources vont permettre de poursuivre la stratégie de croissance externe et de sécuriser la liquidité du Groupe. Regulatory News: Latécoère (Paris:LAT), partenaire de « rang 1 » des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'Administration, sous la Présidence de Pierre Gadonneix, lors de sa réunion du 13 septembre 2021, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 2021. Thierry Mootz, Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Le succès de la recapitalisation de Latécoère nous donne les moyens de nos ambitions de croissance. Les résultats du premier semestre ont été impactés par la crise du Covid-19 et il semble que le niveau d'activité le plus bas ait été atteint durant cette période. » Résultats du 1er semestre 2021 en données ajustées Préambule Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe a décidé de communiquer, en parallèle des comptes consolidés, un compte de résultat ajusté. L’explicitation des retraitements est présentée en annexes du présent communiqué. Toutes les données chiffrées sont exprimées en données ajustées, sauf mention contraire. (Données ajustées - en millions €) 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 181,1 231,9 Croissance en valeur -21,9% -37,6% Croissance à taux de change et périmètre constant -31,7% -36,8% EBITDA courant * (23,0) (14,1) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires -12,7% -6,1% Résultat opérationnel courant (36,5) (30,8) Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires -20,2% -13,3% Eléments non courants (2,8) (34,6) Dépréciation d'actifs - (28,2) Autres éléments non courant (2,8) (6,4) Résultat opérationnel (39,3) (65,4) Coût de l’endettement financier net (1,4) (1,6) Autres produits et charges financiers (14,2) (10,7) Résultat financier (15,6) (12,3) Impôts sur les bénéfices (1,7) (12,1) Résultat net (56,6) (89,8) Free cash flow des opérations (16,7) (5,2) * L’EBITDA courant ajusté correspond au résultat opérationnel courant ajusté avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Les résultats financiers semestriels de Latécoère pour 2021 reflètent le faible niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique. Comme indiqué précédemment, la crise s’est poursuivie sur le 1er semestre 2021 pour atteindre son point bas sur la période. Globalement, au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe a diminué de -21,9 % à 181,1 millions d’euros en données publiées ou de -31,7% à taux de change et périmètre constants, tous les secteurs d'activité étant touchés. Il est à noter que l’activité de 2020 incluait un 1er trimestre 2020 pré-covid. L'EBITDA courant au 1er semestre 2021 s'est élevé à -23,0 millions d’euros, soit une marge de -12,7% en recul par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat d’exploitation courant de Latécoère au 1er semestre 2021 s'est élevé à - 36,5 millions d’euros, contre -30,8 millions d’euros pour la même période en 2020. Le résultat financier net de Latécoère s'est élevé à -15,6 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre -12,3 millions d’euros au 1er semestre 2020. Les autres produits et charges financiers comprennent l’impact de l’amortissement du prêt d’actionnaire pour un montant de -16,4 millions d’euros suite à l’anticipation du remboursement du prêt d’actionnaire au mois d’août 2021 pour un montant de 52,5 millions d’euros conformément au protocole de conciliation homologué le 2 juillet 2021. Le résultat net du Groupe s'est élevé à -56,6 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre une perte de -89,8 millions d’euros qui comprenait notamment une dépréciation d’actif de la division Aerostructures de -28,2 millions d’euros. Le free cash-flow des opérations sur la période s’est élevé à -16,7 millions d’euros contre -5,2 millions d’euros il y a un an. La dette nette augmente de 64,4 millions d’euros (40,6 millions d’euros hors IFRS 16) et comprend l’impact de l’amortissement accéléré du prêt d’actionnaire de 16,4 millions d’euros, l’évolution des dettes locatives de 23,4 millions d’euros (essentiellement liées à la location du nouveau siège social du Groupe) et une dégradation de la trésorerie de 22,1 millions d’euros. La position de trésorerie au 30 juin 2021 s’élève à 55,6 millions d’euros. Plan d'adaptation A la suite des précédentes annonces, Latécoère a continué à ajuster sa base de coûts et son empreinte industrielle afin d'assurer la pérennité de ses activités dans un environnement post-Covid-19. Aérostructures Le chiffre d'affaires de la division Aérostructures de Latécoère a diminué de -36,5% à taux de change et périmètre constant, soit -32,9% en données publiées pour le premier semestre 2021. L’activité de la branche a été pénalisée par de faibles cadences de production et par l’arrêt temporaire de la production d’un des clients du Groupe. Dans ce contexte, l’activité de la branche a atteint un point bas au 1er trimestre 2021 et s'est élevé à 82,8 millions d'euros sur le 1er semestre 2021 contre 123,5 millions d'euros pour la même période en 2020. L'EBITDA courant de la division s'élève à -13,5 millions d’euros contre -6,6 millions d’euros au 1er semestre 2020, la baisse des cadences de production étant partiellement compensée par une réduction des coûts d'exploitation en réponse à la crise du Covid-19. Il est à noter que les résultats de la branche prennent en compte l’activité de la société Technical Airborne Components (TAC) depuis fin avril 2021. Aérostructures

(Données ajustées - en M€) S1 2021 S1 2020 Chiffres d'affaires consolidé 82,8 123,5 Croissance à taux de change et périmètre constant -36,5% -41,7% Chiffre d'affaires intersectoriel 10,2 11,1 Chiffre d'affaires 93,1 134,6 EBITDA courant * (13,5) (6,6) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires -14,5% -4,9% Résultat opérationnel courant (21,0) (15,1) Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires -22,6% -11,2% * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Systèmes d'interconnexion Le chiffre d'affaires de 98,3 millions d'euros affiche une baisse de -26,3% à taux de change et périmètre constants et de -9,4 % en données publiées, par rapport aux 108,5 millions d'euros du 1er semestre 2020. Cette baisse est attribuable à l’effet de base entre le 1er trimestre 2020 pré-covid et le 1er trimestre 2021. L’évolution du chiffre d’affaires à données publiées s’explique par la diminution des cadences de production notamment sur les programmes A350 et ATR partiellement compensé par l’intégration de l’activité Bombardier pour 18,9 millions d’euros sur le 1er semestre 2021. L'EBITDA courant de la division Systèmes d'Interconnexion atteint -9,5 millions d'euros, contre -7,5 millions d'euros au 1er semestre 2020, affecté de la même manière par la baisse des cadences de production. Systèmes d'interconnexion

(Données ajustées - en M€) S1 2021 S1 2020 Chiffres d'affaires consolidé 98,3 108,5 Croissance à taux de change et périmètre constant -26,3% -30,2% Chiffre d'affaires intersectoriel 0,5 0,5 Chiffre d'affaires 98,8 108,9 EBITDA courant * (9,5) (7,5) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires -9,6% -6,9% Résultat opérationnel courant (15,6) (15,7) Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires -15,7% -14,5% * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Confirmation des perspectives 2021 Suite au communiqué de presse relatif aux résultats de l'exercice 2020 publié le 16 mars 2021 et à l’amendement au document d’enregistrement universel 2020 de Latécoère déposé le 13 juillet 2021, Latécoère confirme les perspectives précédemment publiées, hors impact des acquisitions. Les perspectives du Groupe pour l’année 2021 sont les suivantes : Le chiffre d'affaires sera inférieur d’environ 25 % à celui de 2020 sur une base organique. A données publiées, la baisse devrait être d’environ 10% ;

L’EBITDA courant devrait s’améliorer d’environ 20 % par rapport aux niveaux de l’exercice 2020, démontrant les solides fondamentaux du Groupe alors qu’il achève son plan d’adaptation ; cependant, celui-ci restera en territoire négatif ;

Le Free Cash-Flow des opérations restera négatif en partie du fait du déploiement du plan d’adaptation. Événements postérieurs à la clôture Recapitalisation et renforcement de la liquidité du Groupe Conformément aux termes du protocole de conciliation homologué le 7 juillet 2021, le Groupe a réalisé des opérations de recapitalisation dont les principales mesures sont les suivantes : Augmentation de capital réalisée début août pour un montant de 222,4 millions d’euros, qui se traduit par l’émission de 436 165 182 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euro ;

Obtention de nouveaux prêts garantis par l’État (PGE) à hauteur d’un montant de 130 millions d’euros ;

Rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et report de la maturité des prêts contractés avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) à 2027. Le produit de cette recapitalisation a servi à rembourser le prêt d’actionnaire pour un montant de 52,5 millions d’euros le 6 septembre 2021 et à financer l’acquisition de Technical Airborne Components Industries (TAC) conclue le 31 août 2021. Le solde du produit de celle-ci permettra de procéder à des opérations de croissance externe et plus généralement de financer les besoins généraux du Groupe, à court et moyen terme. Acquisition de la société Technical Airborne Components (TAC) Le 31 août 2021, le Groupe a acquis définitivement la société Technical Airborne Components (TAC), basée en Belgique (Liège), auprès de Searchlight Capital Partners. La société d’investissement avait racheté TAC à TransDigm Group Incorporated au mois d’avril de cette année et le Groupe détenait une option d’achat de cette société depuis cette date auprès de Searchlight Capital Partners. Fort d’un chiffre d’affaires d’environ 25 M€ et près de 150 salariés, TAC fournit des pièces pour les avions commerciaux, les jets régionaux et d'affaires, les hélicoptères, ainsi que pour plusieurs programmes militaires et spatiaux. A propos de Latécoère Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités: Aérostructures (55 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’Interconnexion (45 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués. Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4172 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 132 745 925 € divisé en 530 983 700 actions d’un nominal de 0,25 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP Annexes Tableau de passage du compte de résultat consolidé (IFRS) au compte de résultat ajusté Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe présente, en parallèle des comptes consolidés, un compte de résultat ajusté : du résultat de change des instruments non éligibles à la comptabilité de couverture au sens des normes IFRS. Ce résultat présenté en résultat financier dans les comptes consolidés est reclassé en chiffres d’affaires (résultat opérationnel) dans le les comptes ajustés,

des variations de juste valeur qui comprennent la totalité des variations de juste valeur des instruments dérivés non éligibles à la comptabilité de couvertures et afférentes aux flux des périodes futures et la revalorisation au cours couvert des positions bilancielles (clients et fournisseurs libellés en USD) dont le montant est présenté en résultat opérationnel.

Les variations d’impôts différés résultant de ces éléments sont également ajustées si nécessaire. Compte de résultat 1er semestre 2021 En milliers d'euros Couverture de change Compte de

résultat

consolidé

30/06/2021 Résultat de

change Variation de

juste valeur Compte de

résultat ajusté

30/06/2021 Chiffre d’affaires 178 476 2,590 181 066 Autres produits de l’activité 460 460 Production stockée -7,997 -7,997 Achats consommés et charges externes -118,519 -118,519 Charges de personnel -78,758 -78,758 Impôts et taxes -2,431 -2,431 Dotations aux amortissements et pertes de valeur -13,554 -13,554 Dotations nettes aux provisions d’exploitation -3,609 -3,609 Dotations nettes aux actifs circulants 819 819 Autres produits 6,308 220 6,528 Autres charges -543 -543 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -39,348 2,590 220 -36,538 Résultat opérationnel / chiffre d’affaires -22.05% -20.18% Autres produits et charges opérationnels non courants -2,753 -2,753 RESULTAT OPERATIONNEL -42,101 2,590 220 -39,291 Coût de l’endettement financier net -1,428 -1,428 Gains et pertes de change 5,730 -2,590 -438 2,702 Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés 2,784 -2,784 0 Autres produits et charges financières -16,903 -16,903 RESULTAT FINANCIER -9,816 -2,590 -3,222 -15,628 Impôts sur les bénéfices -1,700 -1,700 RESULTAT NET -53,617 0 -3,200 -56,619 • dont attribuable aux propriétaires de la société mère -53,617 0 -3,002 -56,619 • dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 0 0 Compte de résultat 1er semestre 2020 En milliers d'euros Couverture de change Compte de

résultat

consolidé

30/06/2020 Résultat de

change Variation de

juste valeur Compte de

résultat ajusté

30/06/2020 Chiffre d’affaires 231 917 231 917 Autres produits de l’activité 306 306 Production stockée -6 751 -6 751 Achats consommés et charges externes -148 475 -148 475 Charges de personnel -90,395 -90,395 Impôts et taxes -3 927 -3 927 Dotations aux amortissements et pertes de valeur -16 727 -16 727 Dotations nettes aux provisions d’exploitation 870 870 Dotations nettes aux actifs circulants -4 519 -4 519 Autres produits 6,648 3,190 9,838 Autres charges -2 915 -2,915 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -33 967 0 3,190 -30,777 Résultat opérationnel / chiffre d’affaires -14.65% -13.27% Autres produits et charges opérationnels non courants -34 627 -34,627 RESULTAT OPERATIONNEL -68,594 0 3,190 -65,404 Coût de l’endettement financier net -1,599 -1,599 Gains et pertes de change -9,830 282 -9,549 Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés -755 755 0 Autres produits et charges financières -1,111 -1,111 RESULTAT FINANCIER -13,295 0 1,037 -12,258 Impôts sur les bénéfices -12,128 -12,128 RESULTAT NET -94,016 0 4,227 -89,789 • dont attribuable aux propriétaires de la société mère -94,016 0 4,227 -89,789 • dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 0 0 États financiers consolidés du semestre (IFRS) Compte de résultat consolidé semestriel En milliers d'euros 30 Juin 2021 30 Juin 2020 Chiffre d’affaires 178 476 231 917 Autres produits de l’activité 460 306 Production stockée -7,997 -6 751 Achats consommés et charges externes -118,519 -148 475 Charges de personnel -78,758 -90,395 Impôts et taxes -2,431 -3 927 Dotations aux amortissements et pertes de valeur -13,554 -16 727 Dotations nettes aux provisions d’exploitation -3,609 870 Dotations nettes aux actifs circulants 819 -4 519 Autres produits 6,308 6,648 Autres charges -543 -2,915 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -39,348 -33,967 Autres produits et charges opérationnels non courants -2,753 -34627 RESULTAT OPERATIONNEL -42,101 -68,594 Coût de l’endettement financier net -1,428 -1,599 Gains et pertes de change 5,730 -9,830 Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés 2,784 -755 Autres produits et charges financières -16,903 -1,111 RESULTAT FINANCIER -9,816 -13,295 Impôts sur les bénéfices -1,700 -12,128 RESULTAT NET -53,617 -94,016 • dont attribuable aux propriétaires de la société mère -53,617 -94,016 • dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 Bilan semestriel En milliers d'euros 30 Juin 2021 31 déc. 2020 Ecart d’acquisition 23,177 0 Actifs incorporels 60,994 56,022 Actifs corporels 152,037 154,155 Autres actifs financiers 4,800 4,291 Impôts différés 547 684 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs long terme 422 129 TOTAL ACTIF NON COURANT 241,977 215,282 Stocks et en-cours 127,150 115,122 Clients et autres débiteurs 82,354 65,269 Créances d’impôt 11,821 11,509 Instruments financiers dérivés 4,371 3,347 Autres actifs courants 2,722 1,816 Trésorerie et équivalents de trésorerie 55,561 77,614 TOTAL ACTIF COURANT 283,979 274,676 TOTAL ACTIF 525,956 489,957 En milliers d'euros 30 Juin 2021 31 déc. 2020 Capital 23,705 189,637 Primes liées au capital 213,658 213,658 Actions propres -459 -455 Autres réserves -198,809 -177,595 Instruments dérivés de couvertures de flux de trésorerie futurs 370 509 Résultat de la période -53,617 -189,566 CAPITAL EMIS ET RESERVES ATTRIBUABLES AUX PROPRIETAIRES DE LA SOCIETE MERE -15,153 36,188 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES -15,153 36,188 Emprunts et dettes financières 204,525 215,546 Avances remboursables 21,724 22,359 Engagements envers le personnel 17,403 17,770 Provisions non courantes 21,510 26,445 Impôts différés 51 29 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres passifs non courants 5,062 3,650 TOTAL PASSIF NON COURANT 270,276 285,799 Emprunts et concours bancaires 63,043 9,707 Avances remboursables 2,254 2,254 Provisions courantes 24,577 18,096 Fournisseurs et autres créditeurs 140,801 89,480 Impôt exigible 1,222 2,745 Passifs sur contrats 35,736 38,982 Autres passifs courants 1,974 3,844 Instruments financiers dérivés 1,226 2,863 TOTAL PASSIF COURANT 270,832 167,970 TOTAL DES PASSIFS 541,108 453,769 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 525,956 489,957 Tableau des flux de trésorerie consolidé semestriel En milliers d'euros 30 Juin 2021 30 Juin 2020 Résultat net de la période -53,617 -94,016 Ajustement pour : Amortissements et provisions 15,571 46,445 Elimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) -2,784 755 (Plus)/moins values sur cessions d'actifs 290 71 Autres éléments sans impact de trésorerie 16,528 1,874 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT -24,011 -44,871 Charge d’impôts 1,700 12,128 Coût de l’endettement financier 1,435 1,593 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER ET IMPÔT -20,876 -31,150 Variation des stocks nets de provisions 10,999 -3,841 Variation des clients et autres débiteurs nets de provisions -7,585 69,795 Variation des fournisseurs et autres créditeurs 7,671 -33,579 Impôt payé -3,095 -1,248 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -12,887 -23 Incidence des variations de périmètre (*) 3,973 0 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (dont variation des fournisseurs d'immobilisations) -10,449 -6,494 Acquisition d’actifs financiers 0 0 Variation des prêts et avances consentis -504 57 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 92 1 Dividendes reçus 0 0 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT -6,888 -6,436 Acquisitions ou cessions d’actions propres -4 1,296 Emission d’emprunts 1,562 60,000 Remboursement d’emprunts 0 0 Remboursement des dettes sur obligations locatives -2,815 -2,816 Intérêts financiers versés -1,516 -1,448 Dividendes payés 0 0 Flux liés aux avances remboursables -635 -594 Autres flux liés aux opérations de financement 811 -38,538 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -2,596 17,900 +/- incidence des variations de change 270 -777 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE -22,102 10,664 Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ouverture 77,589 33,762 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 55,487 44,426 (*) Composé de la trésorerie d'ouverture de Technical Airbone Components (TAC) et de l'option d'achat payée pour cette société en avril 2021 ____________________

1 En application de la norme IFRS 10, le Groupe contrôle la société Technical Airborne Components (TAC) depuis la date d’acquisition de l’option d’achat de la société Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210913005927/fr/

