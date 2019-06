Latécoère : accueille de nouveaux membres à son Conseil d'administration

Regulatory News:

Latécoère (Paris:LAT), partenaire de « rang 1 » des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce aujourd’hui la cooptation de Monsieur Ralf Ackermann, Madame Helen Lee Bouygues et Monsieur Grégoire Huttner en qualité d’administrateurs. Ces cooptations seront soumises pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Latécoère.

Cette annonce fait suite à la cession par certains fonds d’investissement gérés par des entités affiliées d’Apollo Global Management, LLC (Apollo), par Monarch Master Funding 2 (Luxembourg) S.à.r.l. (Monarch) et par CVi Partners de l’intégralité de leur participation dans la Société, représentant environ 26% du capital social de la Société, à des fonds gérés par Searchlight Capital Partners, L. P. (Searchlight) dont la réalisation a eu lieu le 26 juin 2019.

Le Conseil d’administration s’est réuni le jour de la réalisation de l’opération et a pris acte de la démission des administrateurs représentant Apollo et Monarch, Madame Chantal Genermont, Monsieur Matthew Glowasky, Monsieur Jeremy Honeth, Monsieur Alexander Humphreys et Monsieur Christophe Villemin. Le Conseil a également approuvé la cooptation de trois nouveaux administrateurs représentant Searchlight : Monsieur Ralf Ackermann, Madame Helen Lee Bouygues et Monsieur Grégoire Huttner. Monsieur Ralf Ackermann sera membre du Comité d’Audit, Madame Helen Lee Bouygues rejoindra le Comité des Nominations et Rémunérations et Monsieur Grégoire Huttner le Comité Stratégique.

La gouvernance de l'entreprise, après ces modifications, reste conforme aux principes définis par le Code Middlenext.

Ralf Ackermann : Avant de rejoindre Searchlight en 2018, M. Ackermann a travaillé comme associé chez Apollo Management, L.P. à Londres, où il a supervisé les activités en charge des opportunités de crédit non liquide en Europe et siégé au Global Illiquid Opportunistic Credit Investment Committee. Il a également siégé au Comité de direction européen du cabinet. Chez Apollo, M. Ackermann s'est concentré sur un large éventail d'investissements dans les secteurs des TMT, du commerce de détail et de l'industrie, parmi d’autres. Avant de rejoindre Apollo, M. Ackermann a travaillé chez Goldman Sachs. Il a commencé sa carrière dans la banque d'investissement Greenhill & Co en 2002 en tant qu'analyste. Ralf Ackermann est titulaire d’une maîtrise d’économie de la London School of Economics (LSE).

Helen Lee Bouygues : Ancienne associée chez McKinsey & Company, Helen Lee Bouygues a accompagné plus de 25 entreprises dans leur transformation. En 20 ans de carrière, elle a levé des centaines de millions de dollars de capital et renégocié des dettes pour plusieurs milliards de dollars. Helen Lee Bouygues compte parmi les femmes les plus expérimentées dans le domaine de la transformation d’entreprise, et a exercé des responsabilités dans plus d’une dizaine de compagnies en tant que Directrice générale, Directrice financière ou Directrice des Opérations intérimaire.

Grégoire Huttner : Grégoire Huttner est en charge de la Transformation du groupe Imerys, leader mondial des minéraux industriels. Auparavant, en tant que conseiller d'Apollo Global Management, la société de capital-investissement, il conseillait des sociétés industrielles sur leurs plans de croissance. Avant cela, Grégoire dirigeait la stratégie, puis les ventes mondiales et le marketing pour la division Aérospatiale et transport de Constellium, appartenant à Apollo. Il a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie au sein du Groupe Monitor, au service de clients notamment dans le secteur des biens industriels en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Il est titulaire d'un MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University et d'un MSc en Management de HEC Paris.

Le Conseil d’administration est ainsi à ce jour composé des membres suivants : Pierre Gadonneix, Yannick Assouad, Isabelle Azemard, Claire Dreyfus-Cloarec, Nathalie Stubler, Valérie Boyer, Ralf Ackermann, Helen Lee Bouygues et Grégoire Huttner.

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :

Aérostructures (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’interconnexion (42% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents.

Latécoère, société anonyme au capital de 190 337 036 € divisé en 95 168 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

