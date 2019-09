Latécoère : en petite hausse, un analyste reste neutre

04/09/2019 | 12:09

Le titre Latécoère s'affiche en très légère hausse ce mercredi, avançant de +0,1%, alors qu'Oddo BHF a confirmé sa recommandation “Neutre” sur le titre, notant des résultats “globalement en ligne avec les estimations”.



“Selon nous, Latécoère dispose non seulement d'installations industrielles entièrement rénovées, mais également d'un positionnement solide dans le câblage (8% du marché) et les portes d'avion. Cela dit, si le groupe veut continuer à exister sur le marché des aérostructures, une activité caractérisée par une forte intensité capitalistique et une pression continue sur les prix, il doit atteindre une taille critique pour retrouver une marge de manoeuvre financière”, résume le broker.



Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 3,85 euros. Celui-ci ne laisse que peu de place pour une hausse (+1% par rapport au cours actuel).







