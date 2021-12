Latécoère investit dans Caeli Nova et accompagne le développement d'une technologie de rupture

Regulatory News:

Latécoère (Paris:LAT), partenaire privilégié des grands constructeurs aéronautiques mondiaux, investit dans le spécialiste de la respiration Caeli Nova pour soutenir le développement de son système d'oxygène de secours en vol. Le système innovant de Caeli Nova augmentera la sécurité des passagers en vol, réduira les coûts pour les compagnies aériennes et diminuera l'empreinte carbone des avions en leur permettant d’emprunter les trajets les plus directs. Il devrait être certifié et installé dès l'année prochaine.

Latécoère participe aux côtés d'autres investisseurs, dont l'investisseur principal Ornament Health, au tour de financement de série A de Caeli Nova.

« À travers cet investissement et partenariat industriel, Latécoère propose d’accompagner une technologie de rupture qui permet de simplifier et d’améliorer la sécurité des vols en allongeant considérablement le temps pendant lequel les passagers ont accès à un système d’assistance respiratoire de secours. Nous sommes heureux de pouvoir apporter nos conseils dans la phase actuelle de R&D comme demain dans la phase d’industrialisation. Nous réalisons ainsi notre ambition de servir le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. » déclare Serge Bérenger, directeur Innovation et R&T de Latécoère.

Caeli Nova, cofondée par la société suisse de capital-risque LG Capital en 2017, est une entreprise basée au Royaume-Uni et en Suisse, à l'intersection de la santé et de l'aviation. Elle compte désormais 40 experts spécialisés dans les technologies respiratoires, en commençant par un système inédit d'oxygène d'urgence pour les avions de ligne. L'entreprise a déjà reçu un soutien financier du gouvernement britannique, via Innovate UK.

Á propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités:

Aérostructures (55 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’Interconnexion (45 % du CA): câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4172 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 132 745 925 € divisé en 530 983 700 actions d’un nominal de 0,25 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

Á propos de Caeli Nova

La technologie respiratoire brevetée de Caeli Nova permet d’améliorer l'oxygénation du corps humain dans des situations exigeantes comme en altitude.

Le premier produit de Caeli Nova, Cordillera, est un système d'oxygène d'urgence adapté aux avions de ligne et militaires. Ce système essentiel de sécurité est conçu pour protéger les passagers dans le cas rare d'une perte de pression au sein de la cabine, connue sous le nom de dépressurisation. Cordillera supprime également les contraintes et limites opérationnelles auxquelles sont confrontés aujourd'hui les compagnies aériennes, les avionneurs et l'industrie aérospatiale de défense, permettant ainsi aux compagnies aériennes d'effectuer des vols plus courts, avec les réductions associées de carburant et d'émissions de carbone.

Pour plus d'informations : https://caelinova.com/

Á propos de LG Capital

LG Capital AG, dirigée par son fondateur et entrepreneur en série Leo Grünstein et son directeur général Övünç Okyay, est une société de capital-risque basée en Suisse qui s'associe à des équipes fondatrices solides pour réaliser des projets de grande envergure. Elle crée des entreprises en tant que cofondateur avec un horizon de 7 à plus de 10 ans et les soutient dès le départ dans les domaines de la constitution d'équipes dirigeantes, de la stratégie et de la planification commerciale, de la collecte de fonds, de l'expansion internationale, de la finance d'entreprise et du partage des meilleures pratiques.

Á propos de Ornament Health

Ornament Health AG est une entreprise suisse qui développe l'application Ornament. Fondée sur les principes de la médecine préventive, l'application aide les utilisateurs du monde entier à surveiller leur santé, à télécharger leurs résultats de tests et à suivre la dynamique et l'analyse des biomarqueurs. Ornament Health AG a été fondée en 2019 et a développé rapidement des solutions de santé en réunissant des experts dans les domaines de la médecine et de la technologie. Depuis le lancement de son application fin 2019, Ornament a désormais atteint une audience mensuelle active de plus de 100 000 utilisateurs.

