Latécoère : prend acte de l'intention de Searchlight de lancer une offre publique d'achat en numéraire

Regulatory News:

Latécoère (Paris:LAT), partenaire de « rang 1 » des grands constructeurs aéronautiques internationaux, prend acte de l’intention de Searchlight Capital Partners (Searchlight) de lancer une offre publique d’achat volontaire en numéraire visant les titres de la Société, ainsi que cela a été annoncé le 28 juin 2019, au prix de 3,85 € par action.

Cette offre publique d’achat serait déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au 3ème trimestre 2019, à la suite de l’avis motivé du conseil d’administration de la Société sur le projet d’offre.

La Société note que :

- l’intention est de déposer le projet d’offre publique d’achat au Q3 2019 ;

- l’offre publique d’achat reste subordonnée à l’obtention des autorisations réglementaires et administratives, dont la procédure américaine de « CFIUS » et l’autorisation du Ministère de l’Economie relative aux investissements étrangers, ainsi qu’aux autorisations requises au titre du contrôle des concentrations, en particulier en Allemagne.

La Société note également que Searchlight a exprimé son soutien à l’équipe de direction et à la stratégie de l’entreprise.

Elle rappelle que le 26 juin 2019, le conseil d’administration a coopté Monsieur Ralf Ackermann, Madame Helen Lee Bouygues et Monsieur Grégoire Huttner, représentants de Searchlight, à la suite de l’acquisition par des fonds gérés par Searchlight d’une participation représentant environ 26% du capital de la Société. Le Conseil d’administration, dans ces conditions, entend désigner à très brefs délais un expert indépendant ayant pour mission d’apprécier les conditions financières de l’offre et un comité ad hoc afin de suivre le processus et organiser les échanges avec l’expert indépendant et les conseils de la Société.

Un processus d’information-consultation des instances représentatives du personnel sera également mis en œuvre.

Le Conseil d’administration de la Société émettra son avis motivé sur le projet d’offre après obtention du rapport de l’expert indépendant et de l’avis des instances représentatives du personnel.

_________________________________________________________________________________

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :

Aérostructures (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’interconnexion (42% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents.

Latécoère, société anonyme au capital de 190 337 036 € divisé en 95 168 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190630005089/fr/