Latécoère proposera de mettre en place un plan d'intéressement en actions lors d'une prochaine Assemblée Générale convoquée le 22 mars 2022

Regulatory News:

Latécoère (Paris:LAT) (« la Société ou le Groupe »), partenaire de rang 1 des constructeurs aéronautiques mondiaux, sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable.

Alors que l'industrie aérospatiale a souffert des impacts de la pandémie mondiale de Covid-19, Latécoère a pris de nombreuses mesures pour s'assurer à la fois de pouvoir résister à des temps difficiles et sortir plus fort de cette crise. L’entreprise a notamment renforcé les équipes, s’est davantage concentrée sur les besoins et la satisfaction des clients, a amélioré l'efficacité des opérations et réalisé des investissements stratégiques, y compris des acquisitions telles que Bombardier EWIS et TAC.

Retenir et attirer de nouveaux talents sera essentiel pour réaliser cet ambitieux plan et poursuivre la dynamique positive engagée. En conséquence, le Conseil d'administration de Latécoère a décidé de proposer aux actionnaires de la Société la mise en place d'un plan d'intéressement en actions au profit de salariés et mandataires sociaux du Groupe. L’objectif est de consolider les liens sur le long terme et d’aligner les intérêts des actionnaires avec ceux du management.

Afin d'accroître l'attractivité de l'entreprise et d'aligner pleinement les dirigeants sur les intérêts des actionnaires, un cercle plus étendu de salariés de Latécoère bénéficierait également d'un plan dédié visant à l'attribution gratuite d'actions ordinaires de la Société.

Les délégations financières nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'intéressement seront soumises au vote de l'Assemblée Générale de la Société qui sera convoquée pour le 22 mars 2022. L'ensemble de la documentation relative à cette Assemblée Générale sera mis à disposition sur le site internet de la Société dans les délais légaux.

Pierre Gadonneix, Président du Conseil d'administration de Latécoère, a déclaré : « Latécoère souhaite poursuivre le renforcement de sa solide équipe de direction dirigée par Thierry Mootz et développer les incitations pour les cadres actuels et futurs du Groupe. Le plan d’intéressement proposé, combiné à la campagne de recrutement en cours, permettra de préparer le Groupe au rebond de l'industrie et de saisir les opportunités de croissance externe. »

A propos de Latécoère

En tant que partenaire de premier plan des principaux constructeurs mondiaux au service de l'industrie aérospatiale avec des solutions innovantes pour un monde durable, Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :

Aérostructures (46 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’Interconnexion (54 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2021, 4 764 personnes dans 14 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 132 745 925 € divisé en 530 983 700 actions d’un nominal de 0,25 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

