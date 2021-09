Latécoère : réalise les études de l'ensemble des portes de l'ES-19, l'avion régional électrique d'Heart Aerospace

Regulatory News:

Latécoère (Paris:LAT), partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, leader indépendant mondial sur les portes d’avion, est heureux d’annoncer qu’il a été retenu par la start-up Heart Aerospace pour réaliser les études amont du programme de l’ES-19, l'avion régional 19 places tout électrique, pour toutes les portes. L’ES-19 devrait être mis en service à horizon 2026.

Latécoère sera en charge de la conception de l’ensemble des portes de l’ES-19 : porte passager, porte de secours, et porte de soute à bagage. Issue d’un programme de recherche gouvernemental, la start-up suédoise développe l’ES-19, un avion régional électrique pour les vols régionaux de courte distance.

La récente augmentation de capital de 35 millions de dollars et les commandes sous condition de 200 appareils par United Airlines et Mesa Airlines permettent à Heart Aerospace d’envisager une mise en service en 2026.

« À propulsion entièrement électrique, l’ES-19 s’inscrit pleinement dans le projet de décarbonation de l’industrie aéronautique. Latécoère se réjouit de s’inscrire dans ce projet en apportant à Heart Aerospace son expertise mondialement reconnue sur les portes et de mettre au service de cette start-up innovante ses capacités d’ingénierie. Avec ce nouveau contrat « design and engineering », nous continuons à démontrer notre expertise unique et à confirmer notre position de leader sur les portes. Cette nouvelle référence renforce notre activité « Engineering services », en plein essor qui compte des clients avionneurs en France, aux USA et désormais en Suède » déclare Greg Huttner, Directeur général de la division Aérostructures de Latécoère.

M. Anders Forslund, fondateur et président-directeur général de Heart Aerospace déclare : "Nous sommes très heureux de compter Latécoère parmi les partenaires de notre projet. Les portes d'avion sont l'une des parties d'un avion les plus difficiles à concevoir, et Latécoère apporte une expérience considérable dans ce domaine. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour faire avancer l'ES-19 vers la phase de production.”

Cette première phase de conception « design and engineering » devrait durer 18 mois. Les équipes de Latécoère travailleront depuis le siège du groupe à Toulouse ainsi que chez le client à Göteberg en Suède. Heart Aerospace vise une mise sur le marché de l’ES-19 en 2026 après obtention des certifications nécessaires auprès des autorités compétentes aux États-Unis et en Europe.

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités:

• Aérostructures (55 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

• Systèmes d’Interconnexion (45 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4172 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 23 704 629,50 € divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 0,25 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

A propos de l’ES-19

Le premier avion de Heart Aerospace est l'ES-19, un avion régional de dix-neuf passagers, entièrement propulsé par des batteries et des moteurs électriques. Heart Aerospace prévoit de livrer le premier ES-19 à usage commercial d'ici 2026. L'avion de première génération aura une autonomie maximale de 400 km (250 miles), en utilisant les batteries lithium-ion actuelles. L'autonomie augmentera à mesure que la densité énergétique des batteries s'améliorera.

Le cœur de l'ES-19 est le système de propulsion électrique. En 2020, Heart Aerospace a présenté la première version de ce système de propulsion électrique, composé d'un moteur électrique de 400 kW, d'un contrôleur de moteur électrique et d'un bloc de batteries avec un système BMS intégré, le tout avec des performances de premier ordre.

L'ES-19 ne produira aucune émission opérationnelle et offrira des coûts d'exploitation nettement inférieurs à ceux des avions à turbine à gaz de taille similaire. L'ES-19 sera également plus silencieux que ses homologues à turbopropulseurs, avec moins de vibrations et de bruit. Ces caractéristiques en font un avion idéal pour le développement du transport aérien régional à courte distance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur heartaerospace.com/faq

A propos de Heart Aerospace

Heart Aerospace est une entreprise d'avions électriques basée à Göteborg, en Suède.

Fondée à Göteborg, en Suède, en 2018, l'entreprise est une spin-off du programme de recherche Elise financé par le gouvernement suédois par le biais de l'agence suédoise de l'innovation Vinnova. Heart Aerospace a participé à l'accélérateur de startups Y combinator en 2019, et a clôturé son tour de table d'amorçage en 2019 avec des investissements principaux d'EQT Ventures et de la Fondation Norrsken. En 2021, United Airlines et Mesa Airlines ont passé une commande de 200 appareils ES-19 avec une option pour 100 appareils supplémentaires. Les compagnies aériennes ont également réalisé d'importants investissements dans l'entreprise et, parallèlement à cette commande, Heart Aerospace a annoncé la clôture de son tour de table de série A, mené par Breakthrough Energy Ventures.

Heart Aerospace est l'un des membres fondateurs du Nordic Network for Electric Aviation, aux côtés de compagnies aériennes, d'exploitants d'aéroports et d'autres parties prenantes dans les pays nordiques. En 2020, Heart Aerospace a reçu une subvention de 2,5 millions d'euros du Conseil européen de l'investissement dans le cadre du Green Deal européen. De plus amples informations sur Heart Aerospace sont disponibles à l'adresse suivante : https://heartaerospace.com/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210920005879/fr/