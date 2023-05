Le groupe australien Latitude Group a prévu vendredi une forte baisse des bénéfices de l'exercice 2023 en raison de l'augmentation des pertes de crédit et des provisions pour les coûts liés à une récente cyberattaque.

La société de crédit à la consommation prévoit un bénéfice net après impôt (NPAT) en espèces de l'ordre de 5 à 10 millions de dollars australiens (3,39 à 6,78 millions de dollars) pour le semestre clos le 30 juin, contre un NPAT en espèces de 93 millions de dollars australiens au cours de l'exercice précédent.

Elle prévoit également une perte statutaire après impôts des activités poursuivies de l'ordre de 95 à 105 millions de dollars australiens pour le semestre, contre un bénéfice de 30,6 millions de dollars australiens il y a un an.

Le groupe Latitude, fournisseur de cartes de crédit et de prêts personnels pour certains des plus grands détaillants australiens, a déclaré en mars que des pirates informatiques avaient volé près de 8 millions de numéros de permis de conduire australiens et néo-zélandais.

L'ouverture de nouveaux comptes et les recouvrements ont été fermés ou sévèrement limités pendant près de cinq semaines, le groupe ayant réagi à la cyberattaque.

"Latitude avait anticipé une certaine normalisation des ratios de pertes dans l'ensemble de son portefeuille, mais la cyber-attaque a sensiblement aggravé cette tendance en raison de la perte d'activité de recouvrement", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'année, la VAN en espèces devrait se situer entre 15 et 25 millions de dollars australiens, et le résultat statutaire devrait être une perte.

La société a déclaré qu'il était peu probable qu'elle déclare un dividende pour le semestre.

(1 $ = 1,4743 dollar australien)