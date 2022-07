Laurent Clavel est nommé Global head of Multi-asset d'Axa IM 15/07/2022 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Basé à Paris, Laurent Clavel reportera à Hans Stoter, Global head of Axa IM Core. Il aura la responsabilité de développer les performances d'investissement, commerciales et financières de la plateforme Multi-asset.



Il remplacera Serge Pizem, qui était Global head of Multi-asset depuis 2019. Ce dernier quitte la société.





