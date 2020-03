Lausanne redresse ses comptes pour l'année 2019

Lausanne (awp/ats) - Les comptes 2019 de la ville de Lausanne reprennent un peu des couleurs. Après un déficit de près de 28 millions en 2018, ils présentent un déficit de 11,2 millions de francs suisses, soit en amélioration de 31,5 millions par rapport au budget. Mais 2020 et 2021 s'annoncent moins roses.

Si la Municipalité se réjouit de ce résultat qui "atteste une maîtrise des charges et une gestion financière performante, elle avertit déjà que la crise liée au coronavirus aura des "impacts très lourds sur les comptes 2020 et le budget 2021, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Une série de mesures urgentes ont déjà été décidées. Mais la ville de Lausanne veut aller encore plus loin: elle a annoncé la création d'un conseil économique et social lausannois pour soutenir la population et les entreprises impactées par les conséquences économiques de l'actuelle crise sanitaire.

Pour 2019, les charges se sont élevées à quelque 1,745 milliard de francs suisses et les recettes d'environ 1,734 milliard de francs suisses. Après une perte de 8,6 millions de francs suisses en 2017, le trou s'était creusé pour atteindre 27,7 millions en 2018. La perte de 2019 se monte donc à 11,2 millions de francs suisses.

Les charges de fonctionnement pour l'année 2019 (charges apurées, hors effets des variations de la péréquation) sont stables (+0% par rapport aux comptes 2018) et apparaissent donc comme maîtrisées, estime la Municipalité. Côté revenus, les comptes 2019 s'inscrivent également dans la stabilité (-0,1%), malgré une diminution de la fiscalité des personnes morales, ajoute-t-elle.

ats/al