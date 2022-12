Lauterbach veut alléger la charge administrative des hôpitaux pédiatriques

(nouveau : Association des hôpitaux)

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, veut alléger les charges administratives qui pèsent actuellement sur les hôpitaux très sollicités. "Des taux d'absentéisme élevés et une vague d'infections sans précédent mettent surtout les hôpitaux pédiatriques sous pression", a déclaré le politicien SPD au Redaktionsnetzwerk Deutschland (vendredi). C'est pourquoi, en plus d'une aide financière, le personnel devrait être sensiblement soulagé des charges administratives supplémentaires. "Les enfants, en particulier, ne doivent pas être obligés de rester à l'hôpital uniquement pour satisfaire à des formalités de facturation".

Lauterbach a précisé que les caisses d'assurance maladie seraient invitées à suspendre, entre autres, les contrôles effectués par le service médical jusqu'à fin janvier 2023. Cela pourrait créer davantage de capacités de traitement.

L'association allemande des hôpitaux a remercié Lauterbach pour son initiative. Le président du directoire Gerald Gaß a déclaré à l'agence de presse allemande que la suspension des examens au cas par cas allégerait sensiblement la charge de travail. Il est important de ne pas les rattraper en février et mars. De même, la proposition de supprimer temporairement les réductions de remboursement pour les séjours courts pourrait effectivement permettre aux enfants de rentrer plus rapidement chez eux, si cela est médicalement justifié. "Cela libérerait des capacités pour de nouveaux patients".

Dagmar Schmidt, vice-présidente du groupe parlementaire SPD, a salué les mesures qui permettront de soulager quelque peu les hôpitaux. Les infirmières, les médecins et l'ensemble du personnel font actuellement un travail remarquable et infatigable. "Nous ne devrions pas leur imposer une bureaucratie supplémentaire pendant cette période". En ce qui concerne la réforme hospitalière globale prévue, nous nous efforçons de la mettre en œuvre dès la nouvelle année. "Moins de bénéfices, plus d'orientation vers les patients, telle est notre approche dans l'ensemble du système".

De nombreux cabinets et services pédiatriques sont actuellement débordés par une vague d'infections respiratoires. Indépendamment de la crise aiguë, le Bundestag a adopté un paquet de lois sur les hôpitaux qui devrait apporter plus d'argent aux hôpitaux pédiatriques et réduire la charge de travail du personnel soignant, dont le besoin est urgent. Les hôpitaux pédiatriques devraient bénéficier de 300 millions d'euros supplémentaires en 2023 et 2024.