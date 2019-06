"Lava Jato": le ministre brésilien de la Justice exclut de démissionner

BRASILIA, 14 juin (Reuters) - Le ministre brésilien de la Justice, Sergio Moro, a exclu de démissionner malgré des révélations remettant en question l'impartialité de l'enquête qu'il dirigeait en tant que juge anti-corruption et qui a abouti à l'emprisonnement de l'ancien président Lula.

Dans une interview publiée vendredi par le quotidien Estado de S.Paulo, le ministre de la Justice du président Jair Bolsonaro ajoute qu'il ne voit aucune raison d'invalider la condamnation de Luiz Inacio Lula da Silva.

Moro ne s'était pas encore exprimé en public, sinon par voie de communiqué, depuis que le site Intercept a publié le week-end dernier des messages privés échangés entre l'ancien juge et les procureurs fédéraux via la messagerie cryptée Telegram et obtenus auprès d'une source anonyme.

"S'ils veulent tout publier, qu'ils le fassent, cela ne me pose aucun problème", dit-il dans cette interview.

Les messages publiés par The Intercept incluent des échanges entre l'ancien juge fédéral, qui était chargé de l'enquête anti-corruption "Lava Jato" (Nettoyage express), et les procureurs dans lesquels l'actuel ministre leur fait des suggestions sur l'objet, le rythme et le déroulement des enquêtes.

Les avocats de Luiz Inacio Lula da Silva, icône de gauche qui reste l'une des figures de l'opposition les plus influentes au Brésil, ont aussitôt demandé à la Cour suprême sa libération et ont invoqué ces échanges privés pour faire annuler sa condamnation.

Mais pour Sergio Moro, il n'y a rien d'illégal dans ses conversations avec les procureurs. "Il n'y avait aucune collusion. Je suis absolument serein quant à la nature de mes messages", dit-il.

Quant au dossier Lula, poursuit-il, la décision a été prise "dans une impartialité absolue sur la base de preuves et sans influence d'aucune sorte".

L'opération "Lava Jato" est une enquête tentaculaire centrée sur des entreprises du BTP qui ont arrosé de pots-de-vin des responsables politiques et d'anciens cadres d'entreprises nationales en échange de contrats avec la compagnie pétrolière nationale Petroleo Brasileiro (Petrobras) et avec d'autres sociétés.

Elle a mis au jour des milliards de dollars de commissions occultes et fait tomber des centaines d'élus et de cadres d'entreprises au Brésil et dans toute l'Amérique latine.

C'est dans ce cadre que l'ex-président Lula a été déclaré inéligible et n'a pu se présenter à la présidentielle remportée en octobre dernier par le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. (Anthony Boadle avec Ricardo Brito à Brasilia Arthur Connan et Henri-Pierre André pour le service français)