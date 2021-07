Laval Virtual Europe - ESI Group : la réalité virtuelle de l'amont à Laval

Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI), acteur mondial du prototypage virtuel pour l'industrie, sera présent au salon Laval Virtual qui se tiendra du 7 au 9 juillet 2021. En plus de présenter sa solution phare en matière de simulation virtuelle de facteur humain et de travail collaboratif, IC.IDO, ESI Group sera présent dans le salon virtuel via des avatars pour échanger avec clients et prospects. Les cas d’usages industriels suivants seront présentés : simulation d’assemblage et de désassemblage ainsi que les revues de conception, de process et d’ergonomie. D’autre part, des démonstrations seront également réalisées sur le stand de Manus VR (B6), sur la version physique du salon, pour mettre en avant le lien et la complémentarité entre les gants de réalité virtuel de Manus VR et la solution IC. IDO.

De l’amont à l’aval

Grâce à la réalité virtuelle, les ingénieurs testent, expérimentent et valident en immersion totale leurs conceptions avant la mise en production. Évaluer la viabilité et le fonctionnement d’un produit sans pouvoir y accéder, est un exercice d'imagination et de créativité extrême. L’utilisation de la réalité virtuelle permet de résoudre cette problématique tout en favorisant la collaboration, accélérant l’innovation et en réduisant les coûts, les délais de fabrication et l’empreinte environnementale des industriels. Les clients d’ESI Group s'appuient sur les prototypes virtuels pour démontrer numériquement la faisabilité, la fiabilité et la sécurité dès le début du cycle de développement.

100% de la conception d’un véhicule de manière virtuelle – Volkswagen

Le développement d'un nouveau véhicule requiert habituellement du temps et un certain nombre de prototypes physiques, tant pendant la phase de conception que pendant la préparation du montage. Volkswagen vient de réussir grâce en partie à la solution de pointe fournie par ESI Group, basée sur son logiciel IC.IDO, 100% de la conception d’un véhicule de manière virtuelle. Cela a permis à l'entreprise automobile de raccourcir à 10 mois son calendrier et de réduire drastiquement de 65% les coûts de production des prototypes, tout en réduisant son empreinte écologique.

La réalité virtuelle au service de la formation – Framatome

L'Ecole de design de Framatome propose un espace dédié à la créativité et aux méthodes de prototypage via, entre autres, son Sideral Lab de réalité virtuelle. Le Sideral Lab a été construit autour de l'outil IC.IDO et permet de faire des immersions en réalité virtuelle collaborative. L’objectif est d'accélérer et de faciliter la transmission d'informations et la connaissance de la conception des systèmes complexes.

Accélérer et sécuriser les développements – Latécoère

Latécoère exploite la réalité virtuelle dans le but d'obtenir un retour d'expérience plus approfondi pendant la phase de développement, de sécuriser leur "first time right", de réduire leurs délais d'industrialisation et de former leurs opérateurs en amont.

Ils peuvent notamment travailler sur les séquences d'assemblage et les moyens de montage (par exemple, définir l'ordre le plus approprié pour assembler les pièces en fonction de la géométrie de ces pièces et de leur accessibilité).

« L’utilisation de la réalité virtuelle permet un tournant majeur dans la production industrielle. Elle intervient dorénavant à toutes les phases de conception d’un produit, du prototypage à la production. ESI Group va encore plus loin avec IC.IDO, qui est une solution de simulation de Facteur Humain, et non seulement de VR. C’est une des rares solutions permettant la combinaison des deux. En termes de valeur ajoutée, notre solution permet l’optimisation des process, l’amélioration de la conception, de la santé au travail et de la productivité, un gain de temps notable ainsi qu’une meilleure maintenabilité. », déclare David Rauline, Pre & Post Sales Manager – ESI Group en France.

