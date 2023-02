Lavrov, de retour d'Afrique, déclare que l'Occident n'a pas réussi à "isoler" la Russie.

"Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que les plans de l'Occident visant à isoler la Russie en nous entourant d'un cordon sanitaire ont été un fiasco", a déclaré M. Lavrov aux diplomates russes lors d'un événement organisé à son ministère, au retour d'une tournée de près d'une semaine en Afrique.

"Malgré l'orgie anti-russe orchestrée par Washington, Londres et Bruxelles, nous renforçons les relations de bon voisinage au sens le plus large de ce concept avec la majorité internationale", a-t-il déclaré.

Le dernier voyage du vétéran ministre des affaires étrangères l'a conduit au Mali, en Mauritanie et au Soudan ainsi qu'en Irak. Il s'est également rendu récemment en Afrique du Sud, en Eswatini, en Angola et en Érythrée.

Les relations de la Russie avec les nations occidentales, déjà aigries depuis de nombreuses années, ont atteint un nouveau creux post-Guerre froide après l'invasion de l'Ukraine il y a près d'un an dans le cadre de ce qu'elle a appelé une "opération militaire spéciale", nécessaire selon elle pour renforcer sa propre sécurité.

Les alliés occidentaux de Kiev ont qualifié cette opération d'accaparement de terres de style impérial et ont imposé des sanctions économiques radicales à la Russie, l'incitant à chercher à resserrer ses liens avec la Chine, l'Inde, les nations arabes et africaines et d'autres pays qui se sont abstenus de se joindre aux sanctions tout en appelant à des pourparlers de paix entre Moscou et Kiev.

Moscou affirme que l'OTAN est effectivement devenue un combattant en Ukraine en acceptant de fournir de grandes quantités d'aide militaire, notamment des chars de combat, à Kiev, et elle accuse les États-Unis de menacer également la stabilité mondiale ailleurs dans le monde.

Vendredi, la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie suivrait de près toute initiative des États-Unis visant à déployer des armes hypersoniques au Japon, affirmant que cela "signifierait pour nous un changement qualitatif dans la situation de sécurité régionale".

Elle semblait répondre à un rapport du journal japonais Sankei suggérant que Washington pourrait déployer des armes hypersoniques à longue portée et des Tomahawks au Japon, dans un contexte de tensions accrues avec la Chine.